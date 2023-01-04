Леау забил 7-й гол в сезоне Серии А. Больше лишь у Арнаутовича и Осимхена

Теги Милан серия А Италия Марко Арнаутович Виктор Осимхен Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау забил седьмой гол в нынешнем сезоне Серии А.

Полузащитник «Милана» на десятой минуте открыл счет в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:0, первый тайм).

В списке лучших бомбардиров турнира португальский футболист уступает лишь Марко Арнаутовичу, на счету которого 8 голов, и Виктору Осимхену, забившему 9 мячей.

Помимо семи голов, Леау сделал четыре результативных передачи в этом сезоне. В общей сложности на его счету 11 (7+4) очков по системе «гол плюс пас».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салернитана» – «Милан».

3 комментария

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alexpashc1982@gmail.com
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Да,совсем оскуднела серия А бомбардирами, 9 мячей всего у лучшего
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Игорь Новиков
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Очень крутой. Надеюсь, продлит контракт.
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rigobersong
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Зато на ЧМ на лавке сидел🤣🤣🤣 А все из-за одного пе7уха:)
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