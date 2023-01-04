Леау забил 7-й гол в сезоне Серии А. Больше лишь у Арнаутовича и Осимхена

забил седьмой гол в нынешнем сезоне Серии А.

Полузащитник « » на десятой минуте открыл счет в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:0, первый тайм).

В списке лучших бомбардиров турнира португальский футболист уступает лишь , на счету которого 8 голов, и , забившему 9 мячей.

Помимо семи голов, Леау сделал четыре результативных передачи в этом сезоне. В общей сложности на его счету 11 (7+4) очков по системе «гол плюс пас».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Салернитана» – «Милан».