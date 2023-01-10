Скалони о ЧМ-2022: «После победы на Кубке Америки Аргентина знала, что способна бороться с кем угодно и дойдет до финальных этапов»

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об успехе на ЧМ-2022.

«Мы с самого начала, еще выиграв Кубок Америки, понимали, что способны бороться с кем угодно. Мы не испытывали сомнений. Мы знали, что никому не дадим себя легко обыграть, знали, что сможем претендовать на успех, дойти до финальных этапов.

Мы были готовы к тому, что в какой-то момент проиграем. Этого не случалось три года, но могло произойти. И произошло в самый подходящий момент – у нас оставалась возможность отреагировать.

После поражения в первом матче [от Саудовской Аравии] нам оставалось только выиграть все оставшиеся», – сказал Скалони в интервью Radio Calvia.

6 лет назад Скалони тренировал детей на Мальорке и еле обыграл Галактионова. Теперь он – лучший в мире

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2 комментария

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Игорь Климов
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После победы на Копа Америка всем стало понятно, что сборная Аргентины с капитаном Лео Месси - это по настоящему дружная и единая команда, где один за всех и все за одного!
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Александра Александрова
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Только и всего выиграть все оставшиеся матчи , когда в матче с Мексикой все висело на нитке))
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