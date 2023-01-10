Скалони о ЧМ-2022: «После победы на Кубке Америки Аргентина знала, что способна бороться с кем угодно и дойдет до финальных этапов»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об успехе на .

«Мы с самого начала, еще выиграв Кубок Америки, понимали, что способны бороться с кем угодно. Мы не испытывали сомнений. Мы знали, что никому не дадим себя легко обыграть, знали, что сможем претендовать на успех, дойти до финальных этапов.

Мы были готовы к тому, что в какой-то момент проиграем. Этого не случалось три года, но могло произойти. И произошло в самый подходящий момент – у нас оставалась возможность отреагировать.

После поражения в первом матче [от ] нам оставалось только выиграть все оставшиеся», – сказал Скалони в интервью Radio Calvia.

6 лет назад Скалони тренировал детей на Мальорке и еле обыграл Галактионова. Теперь он – лучший в мире