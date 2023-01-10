Джеррард может возглавить сборную Польши. Он обдумывает предложение

Теги Стивен Джеррард Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Польши по футболу возможные трансферы Футбол

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард может возглавить сборную Польши.

По данным Meczyki, Польский футбольный союз начал переговоры с англичанином, уволенным из «Астон Виллы» в октябре. Руководство организации связалось с Джеррардом несколько дней назад, и тот пока обдумывает предложение.

Одной из преград может стать зарплата, которую Стивен до сих пор получает от прошлого клуба – порядка 5 млн фунтов в год до 2024-го.

Футбольные власти страны после ЧМ-2022 приняли решение не продлевать контракт с Чеславом Михневичем.

Джеррарда уволили из «Астон Виллы». Хотел построить «Ливерпуль», но все развалилось после ухода помощника и травм звезд

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12 комментариев

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Нуржан Тойшибеков
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Стивен не дурак, он туда не пойдет. Лучше тренировать команду Чемпионшипа !
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Заяцволк
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Хороший выбор для нашего Стивена, у них ни одного чёрного, а то у нашего Стивена постоянно какие-то нелады с тёмненькими, то с Диуфом, то с Камара, то с Демба Ба
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Джон Хартсон
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но ведь в составе сборной Польши нет чернокожих игроков.
Как стивик собирается выигрывать с ними, если возможности продавить повесточку нет?
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Ivan Ivanov
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Стив «Вашингтон» Торонтов
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LLiriKK
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Польские сантехники хотят, чтобы ими, как и в Британии, помыкал английский сэр - закономерно. Это у них уже в генах.
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Аталанта расправила плечи
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Страшный бред для обеих сторон. Поляки когда-то уже назначать нормального тренера? Каких-то физруков вечно зовут. У Англии тренерской школы нет от слова совсем, нашли где искать.
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Lucky Z
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Мэтью Кэш: "Шо, опять?"
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Добрый Ретроград
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Бери деньги, Стивен.
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Artem MERLIN
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Ответ Максим Кутузов
Будет Пшеррард..))
Джеррардски
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Adeen
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Ответ Максим Кутузов
Будет Пшеррард..))
Штиви Пшеррард
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Максим Кутузов
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Будет Пшеррард..))
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QWertY
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Рип сборная Польша
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