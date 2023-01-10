Джеррард может возглавить сборную Польши. Он обдумывает предложение
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард может возглавить сборную Польши.
По данным Meczyki, Польский футбольный союз начал переговоры с англичанином, уволенным из «Астон Виллы» в октябре. Руководство организации связалось с Джеррардом несколько дней назад, и тот пока обдумывает предложение.
Одной из преград может стать зарплата, которую Стивен до сих пор получает от прошлого клуба – порядка 5 млн фунтов в год до 2024-го.
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