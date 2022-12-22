Михневич покинет пост главного тренера сборной Польши. Команда дошла до 1/8 финала на ЧМ-2022

У сборной Польши будет новый главный тренер.

Чеслав Михневич уходит с поста главного тренера национальной команды. Федерация футбола Польши не стала пользоваться опцией продления контракта со специалистом.

Михневич стал главным тренером сборной Польши в январе 2022 года.

На ЧМ-2022 польская команда заняла второе место на групповом этапе и завершила выступления в 1/8 финала после поражения от Франции (1:3). В группе сыграла вничью с Мексикой (0:0), победила Саудовскую Аравию (2:0) и уступила Аргентине (0:2).