Михневич покинет пост главного тренера сборной Польши. Команда дошла до 1/8 финала на ЧМ-2022
У сборной Польши будет новый главный тренер.
Чеслав Михневич уходит с поста главного тренера национальной команды. Федерация футбола Польши не стала пользоваться опцией продления контракта со специалистом.
Михневич стал главным тренером сборной Польши в январе 2022 года.
На ЧМ-2022 польская команда заняла второе место на групповом этапе и завершила выступления в 1/8 финала после поражения от Франции (1:3). В группе Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), победила Саудовскую Аравию (2:0) и уступила Аргентине (0:2).
Комментарии