Алаба и Тчуамени из-за мышечных травм не сыграют за «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании

и не сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.

Футболисты « » не попали в заявку команды на матч 1/2 финала против «Валенсии».

Мадридский клуб сообщил, что у Алаба диагностировано повреждение правой камбаловидной мышцы, а у Тчуамени – левой.

7 января Алаба провел полный матч в Ла Лиге против «Вильярреала» (1:2). Тчуамени сыграл 64 минуты в этой игре, появившись на поле в стартовом составе.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» состоится 11 января.