Алаба и Тчуамени из-за мышечных травм не сыграют за «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании
Давид Алаба и Орельен Тчуамени не сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.
Футболисты «Реала» не попали в заявку команды на матч 1/2 финала против «Валенсии».
Мадридский клуб сообщил, что у Алаба диагностировано повреждение правой камбаловидной мышцы, а у Тчуамени – левой.
7 января Алаба провел полный матч в Ла Лиге против «Вильярреала» (1:2). Тчуамени сыграл 64 минуты в этой игре, появившись на поле в стартовом составе.
Матч между «Реалом» и «Валенсией» состоится 11 января.
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