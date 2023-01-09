Алаба и Тчуамени из-за мышечных травм не сыграют за «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига травмы Суперкубок Испании Давид Алаба Орельен Тчуамени Футбол

Давид Алаба и Орельен Тчуамени не сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.

Футболисты «Реала» не попали в заявку команды на матч 1/2 финала против «Валенсии».

Мадридский клуб сообщил, что у Алаба диагностировано повреждение правой камбаловидной мышцы, а у Тчуамени – левой.

7 января Алаба провел полный матч в Ла Лиге против «Вильярреала» (1:2). Тчуамени сыграл 64 минуты в этой игре, появившись на поле в стартовом составе.

Матч между «Реалом» и «Валенсией» состоится 11 января.

9 комментариев

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GuruFutbola
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Мда, безнадежный случай
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Алекс Самойлов
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Большие потери.
По последнему матчу так не скажешь
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ GuruFutbola
Лучший сезон по меркам самого алабы?
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GuruFutbola
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Алаба, выдавший лучший сезон в карьере для тебя провал?
Лучший сезон по меркам самого алабы?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ GuruFutbola
Все равно 2 провальных трансфера Что они есть, что нет
Алаба, выдавший лучший сезон в карьере для тебя провал?
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Pok_Toholo
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Гарет Бэйл закончил карьеру. Спортс, вы что тормозите
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corazón blanco
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Здоровья игрокам и скорейшего возвращения на поле. Предварительно писали, что пропустят до двух недель. Для Мадрида серьёзная потеря.
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Игорь Новиков
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Большие потери.
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GuruFutbola
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Все равно 2 провальных трансфера
Что они есть, что нет
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-7
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