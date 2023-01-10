Лебеф о «Челси» после 0:4: «Костяк выглядит позорно, у игроков нет воли и мужества. Мистер Поттер, пора что-то менять»

Франк Лебеф раскритиковал «Челси» и Грэма Поттера после разгрома от « ».

«Мистер Поттер, хватит, пора что-то менять. Это не та команда, которую я знаю. Она очень далека от чемпионов Европы.

Я очень расстроен тем, что вижу. Я считаю это попросту неуважительным. Они не делают ничего, чтобы хотя бы заставить людей гордиться собой. Сражайтесь! Дерзайте!

Никогда не видел «Челси» настолько подавленным. У игроков нет воли, мужества, смелости защищать свои цвета. У них нет гордости. Игроки, которые формируют костяк, выглядят позорно. Они ничего не делают. Я не знаю, что делает . Мэйсон [ ], я люблю тебя, но это... И я до сих пор не знаю, что делает на поле .

Я вижу игроков, которые ни в чем не уверены и ничего не показывают. Они проявили неуважение к болельщикам и футбольному клубу «Челси». Я говорю о так называемых лидерах, а не о молодых игроках», – сказал экс-защитник «Челси» в интервью ESPN.

В 3-м раунде Кубка Англии «Челси» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:4, пропустив три мяча в первом тайме. В турнирной таблице «синие» идут на 10-м месте, одержав лишь одну победу в последних 8 матчах.

Некоторых игроков «Челси» не устраивают методы Поттера (Daily Mail)