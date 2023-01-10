Лебеф о «Челси» после 0:4: «Костяк выглядит позорно, у игроков нет воли и мужества. Мистер Поттер, пора что-то менять»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Франк Лебеф Жоржиньо Мэйсон Маунт Кай Хавертц Грэм Поттер Футбол

Франк Лебеф раскритиковал «Челси» и Грэма Поттера после разгрома от «Манчестер Сити».

«Мистер Поттер, хватит, пора что-то менять. Это не та команда, которую я знаю. Она очень далека от чемпионов Европы.

Я очень расстроен тем, что вижу. Я считаю это попросту неуважительным. Они не делают ничего, чтобы хотя бы заставить людей гордиться собой. Сражайтесь! Дерзайте!

Никогда не видел «Челси» настолько подавленным.  У игроков нет воли, мужества, смелости защищать свои цвета. У них нет гордости. Игроки, которые формируют костяк, выглядят позорно. Они ничего не делают. Я не знаю, что делает Кай Хавертц. Мэйсон [Маунт], я люблю тебя, но это... И я до сих пор не знаю, что делает на поле Жоржиньо.

Я вижу игроков, которые ни в чем не уверены и ничего не показывают. Они проявили неуважение к болельщикам и футбольному клубу «Челси». Я говорю о так называемых лидерах, а не о молодых игроках», – сказал экс-защитник «Челси» в интервью ESPN.

В 3-м раунде Кубка Англии «Челси» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:4, пропустив три мяча в первом тайме. В турнирной таблице АПЛ «синие» идут на 10-м месте, одержав лишь одну победу в последних 8 матчах.

Некоторых игроков «Челси» не устраивают методы Поттера (Daily Mail)

13 комментариев

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Rosenbaum
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Футбол для Поттера оказался сложнее, чем квиддич. )
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Trafford111
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Залобали эти с предложением что-то поменять! Что конкретно менять? Все только балаболят на проблемах. И кто он, идеальный тренер доя Челси?!
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Rio de Janeiro
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Поттер не волшебник чтобы вывести нынешний Челси из кризиса который глобально очевидно управленческий, без профессора магии Абрамовича и миссис Грановской здесь не обойтись
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Андрей Денисов
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Ответ Акира_1
Летом на Симеоне.
Ахааааахаах
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deadjoker
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После ухода дедов выгрызших лч у Баварии, костяка в нормальном смысле этого слова то и нет. Должен быть хребет из 1-2 опытных игроков в каждой линии тогда будет результат.
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Акира_1
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Ответ Арсений Элин
Пора менять мистера Поттера!
Летом на Симеоне.
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Акира_1
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Ответ DolJun
костяк? в этом матче играл костяк?
Так его слова можно к каждому матчу Поттера применять. Ну кроме начала, когда игроки были на подъёме от смены тренера и Кепа тащил вообще все.
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DolJun
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костяк? в этом матче играл костяк?
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Born is the King
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Да они как раз таки бегали,как сумасшедшие ,но когда у команды нет тренера то некому сказать,как правильно бегать. Все сваливать на игроков это смешно. В игре Челси нет тактики, мысли и цели. Команда банально не может контратаковать
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Социо Пат
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Авадакидавааа!!
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Пирс Морган
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Северус Снейп: "Знаете, слава — это еще не все, верно, мистер Поттер?"
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Direct free kick
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Лебеф популист, но он прав
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Арсений Элин
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Пора менять мистера Поттера!
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