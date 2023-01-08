Лопетеги заходил в судейскую из-за отмены 3-го гола «Ливерпулю». Тренер «Вулвс» заявил, что офсайда не было

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Вулверхэмптон Энди Мэдли Мохамед Салах Хулен Лопетеги Рубен Невеш Тоте Гомеш Футбол

«Вулверхэмптон» возмущен работой судей на матче Кубка Англии с «Ливерпулем».

Матч 3-го раунда Кубка Англии завершился со счетом 2:2. На 81-й минуте Тоте Гомеш забил третий гол в ворота «Ливерпуля» после розыгрыша углового, но мяч был отменен судьей Энди Мэдли из-за офсайда.

Главный тренер «Вулвс» Хулен Лопетеги и капитан команды Рубен Невеш после матча заходили в судейскую.

«Я видел повтор, офсайда не существовало, вы уж извините. Это невозможно. Кто-то сказал ему, что это офсайд, но мы видели видео. Его не было.

Ошибочное решение. Я каждый день допускаю ошибки, и они тоже иногда это делают. Сейчас у нас есть помощь ВАР. Очень жаль. Извините, но это не офсайд», – сказал Лопетеги.

Также тренер «Вулверхэмптона» возмущен вторым голом «Ливерпуля», автором которого стал Мо Салах.

«Во всех лигах одно и то же. По моему мнению, мы с судьями должны обсуждать такие ситуации.

Кто-то, например, извлекает преимущество из своего положения. Салах был в офсайде до того, как Тоте коснулся мяча. Он получил преимущество. А Тоте, конечно же, пошел на этот мяч только из-за игрока, который находился в офсайде», – сказал тренер для ITV.

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13 комментариев

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Cantstoped
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А разве можно заходить в судейскую?
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Алексей Толстюк
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Ответ gPk
Забавно что о судействе и предвзятом отношении говорит фанат Юнайтеда
Только МЮ в этом сезоне не поставили несколько 100% пенок
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Great ManUtd
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Ответ gPk
Забавно что о судействе и предвзятом отношении говорит фанат Юнайтеда
Сколько уже голов игроков МЮ не защитали?! Из недавнего - гол Рэшфорда, после якобы попадания мяча в руку! А пенальти сколько не поставили в ворота соперников?!
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vals1702
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лопотегуй и его клоуны совсем свихнулись
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#SharkTeam
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ливерпульский позор
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Тимур Узбеков
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Не тот Гомеш в тегах. Я уж подумал, что легенда Андре перешел в Вулверхэмптон
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tackle by Moore
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Ответ gPk
Забавно что о судействе и предвзятом отношении говорит фанат Юнайтеда
Да это же Юнайтеду разрешают забивать из офсайда и отменяют чистые голы в их ворота. А подождите ка...
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corazón blanco
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Заходить конечно не стоило, но его негодование можно понять.
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gPk
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Ответ tackle by Moore
Выложили в инет фотографии того самого эпизода с якобы откидкой на угловой флажок, на которых видно, что никакого офсайда и близко не было, но для ливера как мы знаем всегда особое судейство. И это в эпоху ВАР заметьте!
Забавно что о судействе и предвзятом отношении говорит фанат Юнайтеда
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Sevuska
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У Салаха был офсайд , независимо кто потом касался мяча . На момент паса он находился в офсайде . Точка .
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tackle by Moore
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Выложили в инет фотографии того самого эпизода с якобы откидкой на угловой флажок, на которых видно, что никакого офсайда и близко не было, но для ливера как мы знаем всегда особое судейство. И это в эпоху ВАР заметьте!
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цирюля
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Судья безобразно судил в одну сторону...в конце это было очень заметно...
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Старик Стариканов
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Да,вчера судья был на стороне портового середняка,не зря клопп ныл до матча
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