Лопетеги заходил в судейскую из-за отмены 3-го гола «Ливерпулю». Тренер «Вулвс» заявил, что офсайда не было

«Вулверхэмптон» возмущен работой судей на матче Кубка Англии с «Ливерпулем».

Матч 3-го раунда Кубка Англии завершился со счетом 2:2. На 81-й минуте Тоте Гомеш забил третий гол в ворота « » после розыгрыша углового, но мяч был отменен судьей Энди Мэдли из-за офсайда.

Главный тренер «Вулвс» Хулен Лопетеги и капитан команды после матча заходили в судейскую.

«Я видел повтор, офсайда не существовало, вы уж извините. Это невозможно. Кто-то сказал ему, что это офсайд, но мы видели видео. Его не было.

Ошибочное решение. Я каждый день допускаю ошибки, и они тоже иногда это делают. Сейчас у нас есть помощь ВАР. Очень жаль. Извините, но это не офсайд», – сказал Лопетеги.

Также тренер « » возмущен вторым голом «Ливерпуля», автором которого стал .

«Во всех лигах одно и то же. По моему мнению, мы с судьями должны обсуждать такие ситуации.

Кто-то, например, извлекает преимущество из своего положения. Салах был в офсайде до того, как Тоте коснулся мяча. Он получил преимущество. А Тоте, конечно же, пошел на этот мяч только из-за игрока, который находился в офсайде», – сказал тренер для ITV.