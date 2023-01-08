Лопетеги заходил в судейскую из-за отмены 3-го гола «Ливерпулю». Тренер «Вулвс» заявил, что офсайда не было
«Вулверхэмптон» возмущен работой судей на матче Кубка Англии с «Ливерпулем».
Матч 3-го раунда Кубка Англии завершился со счетом 2:2. На 81-й минуте Тоте Гомеш забил третий гол в ворота «Ливерпуля» после розыгрыша углового, но мяч был отменен судьей Энди Мэдли из-за офсайда.
Главный тренер «Вулвс» Хулен Лопетеги и капитан команды Рубен Невеш после матча заходили в судейскую.
«Я видел повтор, офсайда не существовало, вы уж извините. Это невозможно. Кто-то сказал ему, что это офсайд, но мы видели видео. Его не было.
Ошибочное решение. Я каждый день допускаю ошибки, и они тоже иногда это делают. Сейчас у нас есть помощь ВАР. Очень жаль. Извините, но это не офсайд», – сказал Лопетеги.
Также тренер «Вулверхэмптона» возмущен вторым голом «Ливерпуля», автором которого стал Мо Салах.
«Во всех лигах одно и то же. По моему мнению, мы с судьями должны обсуждать такие ситуации.
Кто-то, например, извлекает преимущество из своего положения. Салах был в офсайде до того, как Тоте коснулся мяча. Он получил преимущество. А Тоте, конечно же, пошел на этот мяч только из-за игрока, который находился в офсайде», – сказал тренер для ITV.
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