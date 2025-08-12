«Байер» купил Поку у АЗ за 10 млн евро и бонусы. Контракт с вингером молодежной сборной Нидерландов – до 2030-го
«Байер» объявил о переходе Эрнеста Поку.
21-летний нидерландский вингер подписал контракт с леверкузенским клубом до 2030 года.
По информации Kicker, «Байер» заплатит АЗ за футболиста молодежной сборной Нидерландов 10 млн евро плюс бонусы.
Статистику Поку можно увидеть здесь.
Фото: bayer04.de
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Байера»
