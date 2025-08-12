  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слова Хакими о «Золотом мяче» удивили некоторых друзей Дембеле. Окружение вингера «ПСЖ» отрицает разногласия с Ашрафом (L’Equipe)
22

Слова Хакими о «Золотом мяче» удивили некоторых друзей Дембеле. Окружение вингера «ПСЖ» отрицает разногласия с Ашрафом (L’Equipe)

В окружении Усмана Дембеле удивлены словами Ашрафа Хакими о «Золотом мяче».

Ранее правый защитник парижан и сборной Марокко в интервью Canal+ заявил, что заслуживает «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон – не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее».

По информации L’Equipe, Дембеле, находясь в хороших отношениях с Хакими, против любого продвижения себя в СМИ как претендента на «Золотой мяч» и хочет, чтобы его оценивали исключительно по действиям на поле. Однако некоторые из близких друзей вингера были удивлены заявлениями его партнера по команде.

При этом в окружении Дембеле отрицают любые разногласия, считая, что каждый имеет право выражать свое мнение. Отмечается, что партнеры по «ПСЖ» поддерживают Усмана, и вингер полностью сосредоточен на предстоящем сезоне.

Обладатель «Золотого мяча» будет назван на церемонии награждения 22 сентября.

Хакими, Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?33440 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
logoЗолотой мяч
logoАшраф Хакими
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«МЮ» интересуется Упамекано. Агент защитника «Баварии» предложил его клубам АПЛ, включая «Юнайтед» (Кристиан Фальк)
49 минут назад
Орлов о последствиях ужесточения лимита: «Представляете, какая игра агентов начнется? Цены и зарплаты снова повысятся. Большинство тренеров считают, что лучше бы лимитов не было»
712 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
3516 минут назад
Шевалье будет основным вратарем «ПСЖ» в новом сезоне. Доннарумму подталкивают к уходу (Фабрис Хокинс)
1026 минут назад
Мората обвинил «Галатасарай» в невыполнении обязательств: «Уважение к обещаниям и фундаментальным ценностям не соблюдались. Мне пришлось отказаться от части зарплаты»
1156 минут назад
Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок Европы. Сафонов и Шевалье – в списке
27сегодня, 10:44
Забарный о «ПСЖ»: «Очень рад перейти в лучший клуб мира с лучшим проектом»
33сегодня, 10:25
«Спартак» брал титулы русским костяком, «Зенит» сделал ставку на бразильцев – в этом разница. Мы пошумели в Европе, а что зенитовские бразильцы показали там?» Титов о популярности клубов
122сегодня, 10:16
Гвардиола настаивает на подписании Родриго. Тренер «Сити» хочет поработать с вингером «Реала»
26сегодня, 10:00
«Зенит» хочет усилить штаб тренеров вратарей. Идут переговоры с Бородиным из «Сочи» (Иван Карпов)
25сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
В Ла Лиге и Сегунде будут объявлять судейские назначения за день до каждого матча. Решение является частью мер по реорганизации судейского корпуса
2 минуты назад
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
316 минут назад
«Тоттенхэм» начал переговоры по Эзе и надеется опередить «Арсенал». Отступные хавбека «Пэлас» в размере 68 млн фунтов перестанут действовать в пятницу
328 минут назад
Лодыгин перешел в «Левадиакос». Это шестой клуб экс-вратаря «Зенита» в Греции
443 минуты назад
Петржела о потолке зарплат в РПЛ: «Плохая идея. Самые большие деньги получают иностранцы. Зачем тогда столько легионеров? У «Зенита» все южноамериканцы, еще и игра говно»
648 минут назад
Румменигге о росте стоимости трансферов: «Она амортизируется на весь срок контракта. Увеличение зарплат – гораздо большая проблема. Но «ПСЖ» показал, что все можно повернуть назад»
2сегодня, 10:34
«Марсель» опроверг интерес к Батракову. Агент игрока «Локо» назвал информацию о предложении вбросом
сегодня, 10:07
«Пари НН» сыграет с «Ростовом». Приходите поддержать нижегородцев в кубковой игре!
сегодня, 10:00Реклама
Иглесиас перешел из «Бетиса» в «Сельту» после года аренды за 2 млн евро. Контракт форварда – по схеме «2+1»
3сегодня, 09:41Фото
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
сегодня, 08:39