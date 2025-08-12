Слова Хакими о «Золотом мяче» удивили некоторых друзей Дембеле. Окружение вингера «ПСЖ» отрицает разногласия с Ашрафом (L’Equipe)

В окружении Усмана Дембеле удивлены словами Ашрафа Хакими о «Золотом мяче».

Ранее правый защитник парижан и сборной Марокко в интервью Canal+ заявил , что заслуживает «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон – не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее».

По информации L’Equipe, Дембеле, находясь в хороших отношениях с Хакими, против любого продвижения себя в СМИ как претендента на «Золотой мяч» и хочет, чтобы его оценивали исключительно по действиям на поле. Однако некоторые из близких друзей вингера были удивлены заявлениями его партнера по команде.

При этом в окружении Дембеле отрицают любые разногласия, считая, что каждый имеет право выражать свое мнение. Отмечается, что партнеры по «ПСЖ » поддерживают Усмана , и вингер полностью сосредоточен на предстоящем сезоне.

Обладатель «Золотого мяча» будет назван на церемонии награждения 22 сентября.

Хакими, Дембеле, Ямаль, Салах, Рафинья, Мбаппе, Холанд, Беллингем, Хвича, Винисиус, Доннарумма, Палмер, Кейн, Левандовски, Дьокереш, Виртц – среди номинантов на «Золотой мяч»