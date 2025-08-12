  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рекордсмен России бегун Иванов: «Хотел играть в футбол на высоком уровне, но для этого надо было заплатить денежку. Уверен, из меня получился бы неплохой футболист»
15

Рекордсмен России бегун Иванов: «Хотел играть в футбол на высоком уровне, но для этого надо было заплатить денежку. Уверен, из меня получился бы неплохой футболист»

Бегун Федор Иванов сказал, что сталкивался с коррупцией в детском футболе.

– Когда вы переезжали из Питера в Москву, футбольный «Зенит» уже не первый год занимал лидирующие позиции в стране. Вы болели сами за «Зенит»?

– Конечно, я был большим поклонником этой команды. У меня на кепке есть автограф одного из футболистов «Зенита», я фотографировался с Халком и Витцелем, когда они были уже суперзвездами. Для меня совместная фотография с ними была настоящим событием. Я тогда горел футболом, занимался и футболом, и легкой атлетикой. И для меня это было что-то невероятное.

– В «Зените» тех лет существовал определенный баланс российских и иностранных игроков, который шел на пользу как самому клубу, так и в целом российскому футболу. Но уже не один год такого равновесия не существует.

– Мне не особо нравится такой перекос в сторону легионеров. Да, «Зенит» продолжает оставаться великим клубом, который сумел несколько сезонов подряд сохранять за собой титул чемпиона России. Но в этом году чемпионат выиграл «Краснодар», что стало возможным во многом благодаря тому, какую систему выстроил внутри Сергей Галицкий. Он долгие годы занимался этим и доказал, что и с российскими игроками можно добиваться больших побед, просто нужно больше внимания уделять молодежи.

У меня у самого была ситуация, я тоже хотел играть в футбол на высоком уровне. Но мне сказали, что для того, чтобы играть, нужно заплатить денежку. Тогда мы решили не рисковать, и я сосредоточился на легкой атлетике. Уверен, из меня получился бы неплохой футболист.

Когда я серьезно занимался футболом, то был силен технически, но не обладал сильным ударом, так как был еще маленьким в плане веса и так далее. Мы как-то играли против «СДЮШОР-Зенита», это был год 2012-й или 2013-й. Я тогда восемь человек обыграл и потом забил гол, после чего на меня обратили внимание. Но на просмотр так и не пригласили, я не знаю почему. Но я еще был молодой, зеленый, а поскольку я родился в Норильске, то развивался и рос постепенно.

Что касается хоккея, то к этому виду спорта я отношусь спокойно. Он меня вообще не цепляет. Хотя там нужна определенная агрессия, и я мог бы в хоккее чего-то достичь, думаю. Но я нашел себя в легкой атлетике и очень рад этому. А так, я больше бокс люблю смотреть, чем хоккей, – сказал рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами Федор Иванов.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?33440 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Федор Иванов
logoКраснодар
детский футбол
Бег
ТАСС
logoсборная России
logoСергей Галицкий
деньги
logoХалк
logoАксель Витцель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Черданцев: «Футбол начинается во дворе и школе – это мы полностью потеряли. Не слышал понятия «чемпионат района по футболу» среди школ – это безобразие»
1078 августа, 11:45
Файзулин о Дальнем Востоке: «Академии выметают лучших футболистов. Ребята с 11-12 лет в тепличных условиях, реальной жизни не знают: поругаться, подраться или поухаживать за девочкой»
3122 апреля, 10:50
Глушенков о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился в детстве, кто прилагал усердный труд. Процитирую Смолова: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки»
23513 октября 2024, 14:14
Главные новости
«МЮ» интересуется Упамекано. Агент защитника «Баварии» предложил его клубам АПЛ, включая «Юнайтед» (Кристиан Фальк)
49 минут назад
Орлов о последствиях ужесточения лимита: «Представляете, какая игра агентов начнется? Цены и зарплаты снова повысятся. Большинство тренеров считают, что лучше бы лимитов не было»
612 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
3516 минут назад
Шевалье будет основным вратарем «ПСЖ» в новом сезоне. Доннарумму подталкивают к уходу (Фабрис Хокинс)
1026 минут назад
Мората обвинил «Галатасарай» в невыполнении обязательств: «Уважение к обещаниям и фундаментальным ценностям не соблюдались. Мне пришлось отказаться от части зарплаты»
1156 минут назад
Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на Суперкубок Европы. Сафонов и Шевалье – в списке
27сегодня, 10:44
Забарный о «ПСЖ»: «Очень рад перейти в лучший клуб мира с лучшим проектом»
33сегодня, 10:25
«Спартак» брал титулы русским костяком, «Зенит» сделал ставку на бразильцев – в этом разница. Мы пошумели в Европе, а что зенитовские бразильцы показали там?» Титов о популярности клубов
122сегодня, 10:16
Гвардиола настаивает на подписании Родриго. Тренер «Сити» хочет поработать с вингером «Реала»
26сегодня, 10:00
«Зенит» хочет усилить штаб тренеров вратарей. Идут переговоры с Бородиным из «Сочи» (Иван Карпов)
25сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
В Ла Лиге и Сегунде будут объявлять судейские назначения за день до каждого матча. Решение является частью мер по реорганизации судейского корпуса
2 минуты назад
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
316 минут назад
«Тоттенхэм» начал переговоры по Эзе и надеется опередить «Арсенал». Отступные хавбека «Пэлас» в размере 68 млн фунтов перестанут действовать в пятницу
328 минут назад
Лодыгин перешел в «Левадиакос». Это шестой клуб экс-вратаря «Зенита» в Греции
443 минуты назад
Петржела о потолке зарплат в РПЛ: «Плохая идея. Самые большие деньги получают иностранцы. Зачем тогда столько легионеров? У «Зенита» все южноамериканцы, еще и игра говно»
648 минут назад
Румменигге о росте стоимости трансферов: «Она амортизируется на весь срок контракта. Увеличение зарплат – гораздо большая проблема. Но «ПСЖ» показал, что все можно повернуть назад»
2сегодня, 10:34
«Марсель» опроверг интерес к Батракову. Агент игрока «Локо» назвал информацию о предложении вбросом
сегодня, 10:07
«Пари НН» сыграет с «Ростовом». Приходите поддержать нижегородцев в кубковой игре!
сегодня, 10:00Реклама
Иглесиас перешел из «Бетиса» в «Сельту» после года аренды за 2 млн евро. Контракт форварда – по схеме «2+1»
3сегодня, 09:41Фото
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
сегодня, 08:39