Рекордсмен России бегун Иванов: «Хотел играть в футбол на высоком уровне, но для этого надо было заплатить денежку. Уверен, из меня получился бы неплохой футболист»

Бегун Федор Иванов сказал, что сталкивался с коррупцией в детском футболе.

– Когда вы переезжали из Питера в Москву, футбольный «Зенит» уже не первый год занимал лидирующие позиции в стране. Вы болели сами за «Зенит»?

– Конечно, я был большим поклонником этой команды. У меня на кепке есть автограф одного из футболистов «Зенита », я фотографировался с Халком и Витцелем, когда они были уже суперзвездами. Для меня совместная фотография с ними была настоящим событием. Я тогда горел футболом, занимался и футболом, и легкой атлетикой. И для меня это было что-то невероятное.

– В «Зените» тех лет существовал определенный баланс российских и иностранных игроков, который шел на пользу как самому клубу, так и в целом российскому футболу. Но уже не один год такого равновесия не существует.

– Мне не особо нравится такой перекос в сторону легионеров. Да, «Зенит» продолжает оставаться великим клубом, который сумел несколько сезонов подряд сохранять за собой титул чемпиона России. Но в этом году чемпионат выиграл «Краснодар », что стало возможным во многом благодаря тому, какую систему выстроил внутри Сергей Галицкий . Он долгие годы занимался этим и доказал, что и с российскими игроками можно добиваться больших побед, просто нужно больше внимания уделять молодежи.

У меня у самого была ситуация, я тоже хотел играть в футбол на высоком уровне. Но мне сказали, что для того, чтобы играть, нужно заплатить денежку. Тогда мы решили не рисковать, и я сосредоточился на легкой атлетике. Уверен, из меня получился бы неплохой футболист.

Когда я серьезно занимался футболом, то был силен технически, но не обладал сильным ударом, так как был еще маленьким в плане веса и так далее. Мы как-то играли против «СДЮШОР-Зенита», это был год 2012-й или 2013-й. Я тогда восемь человек обыграл и потом забил гол, после чего на меня обратили внимание. Но на просмотр так и не пригласили, я не знаю почему. Но я еще был молодой, зеленый, а поскольку я родился в Норильске, то развивался и рос постепенно.

Что касается хоккея, то к этому виду спорта я отношусь спокойно. Он меня вообще не цепляет. Хотя там нужна определенная агрессия, и я мог бы в хоккее чего-то достичь, думаю. Но я нашел себя в легкой атлетике и очень рад этому. А так, я больше бокс люблю смотреть, чем хоккей, – сказал рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами Федор Иванов.