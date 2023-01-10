«Саутгемптон» за 13,65 млн евро купил 20-летнего хавбека Карлоса Алькараса у аргентинского «Расинга»
«Саутгемптон» купил 20-летнего аргентинского полузащитника.
«Расинг Авельянеда» объявил о переходе Карлоса Алькараса в английский клуб. Аргентинцы получат 13,65 миллиона евро. Согласно условиям сделки, «святые» также отдадут 15% от суммы перепродажи игрока.
Алькарас находился в системе «Расинга» с 2017 года. Он дебютировал за взрослую команду в 2020-м.
В 2022 году хавбек провел 25 матчей в чемпионате Аргентины и забил 6 мячей. Его статистику можно найти здесь.
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