«Саутгемптон» за 13,65 млн евро купил 20-летнего хавбека Карлоса Алькараса у аргентинского «Расинга»

« » купил 20-летнего аргентинского полузащитника.

« » объявил о переходе в английский клуб. Аргентинцы получат 13,65 миллиона евро. Согласно условиям сделки, «святые» также отдадут 15% от суммы перепродажи игрока.

Алькарас находился в системе «Расинга» с 2017 года. Он дебютировал за взрослую команду в 2020-м.

В 2022 году хавбек провел 25 матчей в чемпионате Аргентины и забил 6 мячей. Его статистику можно найти здесь.