«Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины, победив «Боку». Из-за нескольких потасовок судья удалил 10 игроков
«Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины у «Боки» в матче с 10 удалениями.
Приз оспаривают чемпион Аргентины и обладатель Кубка Профессиональной лиги.
«Расинг Авельянеда» добился победы со счетом 2:1 в дополнительное время.
На поле несколько раз вспыхивали потасовки, в том числе – после празднования победного гола защитником Карлосом Алькарасом на 118-й минуте.
Судья Факундо Тельо удалил в общей сложности 10 игроков – трех у «Расинга» и семерых у «Боки». В итоге матч был завершен без доигрывания.
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