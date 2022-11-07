«Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины, победив «Боку». Из-за нескольких потасовок судья удалил 10 игроков

Теги высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Расинг Авельянеда судьи Карлос Алькарас Футбол

«Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины у «Боки» в матче с 10 удалениями.

Приз оспаривают чемпион Аргентины и обладатель Кубка Профессиональной лиги.

«Расинг Авельянеда» добился победы со счетом 2:1 в дополнительное время.

На поле несколько раз вспыхивали потасовки, в том числе – после празднования победного гола защитником Карлосом Алькарасом на 118-й минуте. 

Судья Факундо Тельо удалил в общей сложности 10 игроков – трех у «Расинга» и семерых у «Боки». В итоге матч был завершен без доигрывания.

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