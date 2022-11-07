«Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины, победив «Боку». Из-за нескольких потасовок судья удалил 10 игроков

«Расинг» выиграл Трофей чемпионов Аргентины у «Боки» в матче с 10 удалениями.

Приз оспаривают чемпион Аргентины и обладатель Кубка Профессиональной лиги.

добился победы со счетом 2:1 в дополнительное время.

На поле несколько раз вспыхивали потасовки, в том числе – после празднования победного гола защитником на 118-й минуте.

Судья Факундо Тельо удалил в общей сложности 10 игроков – трех у «Расинга» и семерых у . В итоге матч был завершен без доигрывания.