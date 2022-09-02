«Саутгемптон» арендовал Мэйтленд-Найлза у «Арсенала» и купил у «Сити» Эдози за 10 млн фунтов и Лариоса за 6 млн

Полузащитник Энсли Мэйтленд-Найлз покинул «Арсенал».
Об аренде 25-летнего англичанина объявил «Саутгемптон». Соглашение рассчитано до лета 2023 года.
Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Роме» и не совершил ни одного результативного действия за 8 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: southamptonfc.com
Также «Саутгемптон» приобрел у «Манчестер Сити» 19-летнего хавбека Сэма Эдози и заключил с ним пятилетний контракт. Sky Sports оценивает трансфер в 10 млн фунтов.
Изображение: southamptonfc.com
Кроме того, «Саутгемптон» купил защитника «Манчестер Сити» Хуана Лариоса. За 18-летнего испанца заплатили 6 миллионов фунтов.
Изображение: southamptonfc.com