«Саутгемптон» арендовал Мэйтленд-Найлза у «Арсенала» и купил у «Сити» Эдози за 10 млн фунтов и Лариоса за 6 млн

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Полузащитник Энсли Мэйтленд-Найлз покинул «Арсенал».

Об аренде 25-летнего англичанина объявил «Саутгемптон». Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Роме» и не совершил ни одного результативного действия за 8 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: southamptonfc.com

Также «Саутгемптон» приобрел у «Манчестер Сити» 19-летнего хавбека Сэма Эдози и заключил с ним пятилетний контракт. Sky Sports оценивает трансфер в 10 млн фунтов.

Изображение: southamptonfc.com

Кроме того, «Саутгемптон» купил защитника «Манчестер Сити» Хуана Лариоса. За 18-летнего испанца заплатили 6 миллионов фунтов.

Изображение: southamptonfc.com

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