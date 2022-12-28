Габриэль Агбонлахор: «Поттера уволят, если «Челси» не попадет в топ-4. Недопустимо отставать от «Арсенала» на 16 очков»

Теги Челси премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Экс-форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал «Челси» за игру в АПЛ.

«Матч с «Борнмутом» «Челси» обязан был выигрывать. Загляните в таблицу, отставание от «Арсенала» составляет 16 очков. Это недопустимо – отставать от «Арсенала» на 16 очков.

Если говорить о топ-4, «Тоттенхэм» опережает «Челси» на 6 очков. «Фулхэм» отстает от него на 2 очка. Надо было обязательно побеждать, иначе и в топ-6 «Челси» вряд ли бы попадал, не говоря уже о первой четверке.

Все давление сейчас оказывается именно на эти команды, потому что «Ньюкасл» явно выпадать из четверки не собирается, «Брайтон» тоже не будет сдаваться. Для любой команды, кроме, может, «Манчестер Сити», попасть в топ-4 в этом сезоне – огромное достижение. Безумие.

И владелец такого клуба, как «Челси», услышав, что команда на пятом или шестом месте, не станет этого терпеть. Это повод для увольнения. Я чувствую, что Грэм Поттер будет уволен, если не попадет в четверку», – заявил Агбонлахор.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Ринкевич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он чувствует! Ахаха))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
От МЮ на Челси
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pucheslav
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Опять английскую версию Мостового публикуют. Может хватит ?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поттер, тренер, который выжил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Впервые в жизни хочется, чтоб Челси не попал в топ 4, ибо нет будущего у Поттера как тренера Челси.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий