Габриэль Агбонлахор: «Поттера уволят, если «Челси» не попадет в топ-4. Недопустимо отставать от «Арсенала» на 16 очков»

Экс-форвард «Астон Виллы» раскритиковал «Челси» за игру в .

«Матч с «Борнмутом» « » обязан был выигрывать. Загляните в таблицу, отставание от «Арсенала» составляет 16 очков. Это недопустимо – отставать от «Арсенала» на 16 очков.

Если говорить о топ-4, «Тоттенхэм» опережает «Челси» на 6 очков. «Фулхэм» отстает от него на 2 очка. Надо было обязательно побеждать, иначе и в топ-6 «Челси» вряд ли бы попадал, не говоря уже о первой четверке.

Все давление сейчас оказывается именно на эти команды, потому что «Ньюкасл» явно выпадать из четверки не собирается, «Брайтон» тоже не будет сдаваться. Для любой команды, кроме, может, «Манчестер Сити», попасть в топ-4 в этом сезоне – огромное достижение. Безумие.

И владелец такого клуба, как «Челси», услышав, что команда на пятом или шестом месте, не станет этого терпеть. Это повод для увольнения. Я чувствую, что будет уволен, если не попадет в четверку», – заявил Агбонлахор.

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