«Лобановский хотел в Киеве меня видеть. Многие говорят: «Отказать такому человеку – это дебилом конченым надо быть, #####». Осинов о «Динамо»

Теги Ростов Михаил Осинов-старший Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия высшая лига Израиль Ротор Валерий Лобановский Маккаби Тель-Авив брань Футбол

Михаил Осинов рассказал о выборе между «Ротором» и киевским «Динамо».

– Из «Маккаби» вы так устремились в «Ротор», что отказали Лобановскому. Как это так?

– Слушай, сам не знаю. Мы встретились, пообщались. Лобановский сказал, что хочет меня видеть в Киеве.

Рядом никого не было, кто подсказал бы. Может, испугался. Хотя многие мне говорят: «Отказать такому человеку – это дебилом конченым надо быть, ##### [блин]» (смеется).

– Через сколько пришло: «Зря отказался»?

– Ну я и не в Томск куда-нибудь переехал! Только «Ротор» составлял конкуренцию московским командам.

И тут вопрос не в материальной составляющей. В Киеве я бы не меньше заработал, это точно, – сказал тренер «Ростова».

Осинов о зарплате в 90-е: «В «Уралмаше» получал 300 долларов, а в «Маккаби» – в 15 раз больше. Подумал: «Ни хрена себе жизнь! Поперло!»

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10 комментариев

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Rio de Janeiro
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Лобановский продукт абсолютно советский и украинство пусть даже не думает к нему примазываться
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La Crosse Bobcats
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Ответ НоНсенс
И кто же там карьеру загубил? ВВЛ три супер команды собрал, да жестким был и жестоким порой, но на игру киевлян приятно было смотреть. У него не играли только лодыри
Кормильцев, Яшкин, Серебренников, Герасименко. никто из них сильную карьеру в ДК не сделал. Серебренников потом в Бельгии вроде нормально устроился, Кормильцев потом в Торпедо пару лет неплохо попылил, но в любом случае шаг в европейскую элиту никто из перешедших тогда в ДК Лобановского из России не сделал. разве что Калитвинцев и то, с известными оговорками.
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НоНсенс
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Ответ Ковид 07.10.52
Особенно приятно было смотреть на выездную модель....
И что? На выезде главное очки, и ДК всё равно больше выигрывал и там
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Ковид 07.10.52
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Ответ НоНсенс
И кто же там карьеру загубил? ВВЛ три супер команды собрал, да жестким был и жестоким порой, но на игру киевлян приятно было смотреть. У него не играли только лодыри
Особенно приятно было смотреть на выездную модель....
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#nikon
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Да... видимо, на рубеже тысячелетий мне было не до футбола. Первый раз о нём слышу.
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НоНсенс
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Ответ Арсений Элин
Не известно как бы в динамо пошло,примеров загубленных карьер тоже много....а Михаил за то стал легендой Ростсельмаша!)
И кто же там карьеру загубил? ВВЛ три супер команды собрал, да жестким был и жестоким порой, но на игру киевлян приятно было смотреть. У него не играли только лодыри
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FEF2
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Поиграл бы в динамо нв позиции Либеро)
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Арсений Элин
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Не известно как бы в динамо пошло,примеров загубленных карьер тоже много....а Михаил за то стал легендой Ростсельмаша!)
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Alan Besolov
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Как это только Ротор составлял конкуренцию московским командам, если чемпионом и два раза серебряным была Алания? Ротор составлял конкуренцию, но не она одна составляла конкуренцию
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Что сделано, то сделано, того уж не вернуть. Никто и никогда не знает, что бы было, если поступил бы по - другому.
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