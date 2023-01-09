«Лобановский хотел в Киеве меня видеть. Многие говорят: «Отказать такому человеку – это дебилом конченым надо быть, #####». Осинов о «Динамо»

рассказал о выборе между «Ротором» и киевским « ».

– Из «Маккаби» вы так устремились в « », что отказали Лобановскому. Как это так?

– Слушай, сам не знаю. Мы встретились, пообщались. Лобановский сказал, что хочет меня видеть в Киеве.

Рядом никого не было, кто подсказал бы. Может, испугался. Хотя многие мне говорят: «Отказать такому человеку – это дебилом конченым надо быть, ##### [блин]» (смеется).

– Через сколько пришло: «Зря отказался»?

– Ну я и не в Томск куда-нибудь переехал! Только «Ротор» составлял конкуренцию московским командам.

И тут вопрос не в материальной составляющей. В Киеве я бы не меньше заработал, это точно, – сказал тренер « ».

Осинов о зарплате в 90-е: «В «Уралмаше» получал 300 долларов, а в «Маккаби» – в 15 раз больше. Подумал: «Ни хрена себе жизнь! Поперло!»