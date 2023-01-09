Осинов о зарплате в 90-е: «В «Уралмаше» получал 300 долларов, а в «Маккаби» – в 15 раз больше. Подумал: «Ни хрена себе жизнь! Поперло!»

Теги Ростов Михаил Осинов-старший премьер-лига Россия Урал высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив деньги Футбол

Михаил Осинов сравнил зарплату футболиста в 90-е годы в России и в Израиле.

– Вы как-то рассказывали, что поля для ваших игр чистили вертолетами. Это в Екатеринбурге?

– Там в конце февраля играют в хоккей с мячом, а уже в начале марта – футбол.

Загоняли солдат на поле, и те кирками ломали лед, потом выносили. Опускали вертолет на поле, он немного сушил. Сверху сухо – наступаешь, проваливаешься, что бутс не видно!

– Сколько зарабатывал футболист «Уралмаша» в 90-е?

– 300 долларов. Тогда курс был один к пяти тысячам.

– Хватало?

– Все на жизнь уходило. Я только женился – молодая симпатичная жена, траты… Помню, в первый сезон все матчи в Вышке отыграл, в Интертото – и получил премиальные: сумку налички. Не знал, что с ней делать.

– Сильно оклад изменился после «Уралмаша»?

– В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 [долларов]! Это сколько, в 15 раз же?

– Калькулятор нужен.

– Я подумал: «Ни хрена себе жизнь! Поперло!» Там уже наличку никто не давал: в «Маккаби» сразу карточку Mastercard сделали, все туда поступало. Не чувствовал, что такое деньги – привык, что в «Уралмаше» на руки все дают.

На первые деньги с супругой пошли в магазин, купили себе кольца какие-то… Вроде обручальные! Но глобально не тратился.

Сейчас читаешь – только деньги получат, а уже в ГУМ, ЦУМ бегут, – сказал экс-полузащитник «Урала» и «Маккаби Тель-Авив».

8 комментариев

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mg-3
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Ответ Брэд Либил
"– Сильно оклад изменился после «Уралмаша»? – В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 [долларов]! Это сколько, в 15 раз же? – Калькулятор нужен." Просто гениальный журналист. Образование на уровне класса третьего.
Постебался просто
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tankist231
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Эх как же при путине всё плохо стало, то ли до него, в 90-е)))
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Ковид 07.10.52
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А теперь в риобурге бразилец . даже не член сборной получает 1500 зеленых в день...., а ужас в том, что это народные деньги, которые тратят по понятиям типы из одного города с одним клубом....
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maks44
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"Экс-полузащитник «Урала» и «Маккаби Тель-Авив». Ну да, а к Ростову он отношения не имеет.
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counsel
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Ответ Брэд Либил
"– Сильно оклад изменился после «Уралмаша»? – В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 [долларов]! Это сколько, в 15 раз же? – Калькулятор нужен." Просто гениальный журналист. Образование на уровне класса третьего.
Дошкольник скорее
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Брэд Либил
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"– Сильно оклад изменился после «Уралмаша»?
– В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 [долларов]! Это сколько, в 15 раз же?
– Калькулятор нужен."
Просто гениальный журналист. Образование на уровне класса третьего.
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Vlad Emelin
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А почему сейчас зарплаты космос в России? Неужели, уровень футбола настолько вырос?
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Безымянный болельщик
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4,5 тыс долларов - нормальная зарплата. Для наших спортсменов. Больше - баловство.
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