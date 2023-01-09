Осинов о зарплате в 90-е: «В «Уралмаше» получал 300 долларов, а в «Маккаби» – в 15 раз больше. Подумал: «Ни хрена себе жизнь! Поперло!»
Михаил Осинов сравнил зарплату футболиста в 90-е годы в России и в Израиле.
– Вы как-то рассказывали, что поля для ваших игр чистили вертолетами. Это в Екатеринбурге?
– Там в конце февраля играют в хоккей с мячом, а уже в начале марта – футбол.
Загоняли солдат на поле, и те кирками ломали лед, потом выносили. Опускали вертолет на поле, он немного сушил. Сверху сухо – наступаешь, проваливаешься, что бутс не видно!
– Сколько зарабатывал футболист «Уралмаша» в 90-е?
– 300 долларов. Тогда курс был один к пяти тысячам.
– Хватало?
– Все на жизнь уходило. Я только женился – молодая симпатичная жена, траты… Помню, в первый сезон все матчи в Вышке отыграл, в Интертото – и получил премиальные: сумку налички. Не знал, что с ней делать.
– Сильно оклад изменился после «Уралмаша»?
– В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 [долларов]! Это сколько, в 15 раз же?
– Калькулятор нужен.
– Я подумал: «Ни хрена себе жизнь! Поперло!» Там уже наличку никто не давал: в «Маккаби» сразу карточку Mastercard сделали, все туда поступало. Не чувствовал, что такое деньги – привык, что в «Уралмаше» на руки все дают.
На первые деньги с супругой пошли в магазин, купили себе кольца какие-то… Вроде обручальные! Но глобально не тратился.
Сейчас читаешь – только деньги получат, а уже в ГУМ, ЦУМ бегут, – сказал экс-полузащитник «Урала» и «Маккаби Тель-Авив».
– В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 [долларов]! Это сколько, в 15 раз же?
– Калькулятор нужен."
Просто гениальный журналист. Образование на уровне класса третьего.