Осинов о зарплате в 90-е: «В «Уралмаше» получал 300 долларов, а в «Маккаби» – в 15 раз больше. Подумал: «Ни хрена себе жизнь! Поперло!»

сравнил зарплату футболиста в 90-е годы в России и в Израиле.

– Вы как-то рассказывали, что поля для ваших игр чистили вертолетами. Это в Екатеринбурге?

– Там в конце февраля играют в хоккей с мячом, а уже в начале марта – футбол.

Загоняли солдат на поле, и те кирками ломали лед, потом выносили. Опускали вертолет на поле, он немного сушил. Сверху сухо – наступаешь, проваливаешься, что бутс не видно!

– Сколько зарабатывал футболист «Уралмаша» в 90-е?

– 300 долларов. Тогда курс был один к пяти тысячам.

– Хватало?

– Все на жизнь уходило. Я только женился – молодая симпатичная жена, траты… Помню, в первый сезон все матчи в Вышке отыграл, в Интертото – и получил премиальные: сумку налички. Не знал, что с ней делать.

– Сильно оклад изменился после «Уралмаша»?

– В 15 раз! Мне сразу сделали зарплату четыре с половиной тысячи долларов. А была всего 300 [долларов]! Это сколько, в 15 раз же?

– Калькулятор нужен.

– Я подумал: «Ни хрена себе жизнь! Поперло!» Там уже наличку никто не давал: в «Маккаби» сразу карточку Mastercard сделали, все туда поступало. Не чувствовал, что такое деньги – привык, что в «Уралмаше» на руки все дают.

На первые деньги с супругой пошли в магазин, купили себе кольца какие-то… Вроде обручальные! Но глобально не тратился.

Сейчас читаешь – только деньги получат, а уже в ГУМ, ЦУМ бегут, – сказал экс-полузащитник « » и « ».