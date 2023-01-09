«Зенит» продал Хотулева «Оренбургу» за 32,5 млн рублей без опции обратного выкупа

« » объявил о продаже защитника «Оренбургу».

Хотулев с февраля 2022 года играл за «Оренбург» на правах аренды. Теперь клубы достигли договоренности о полноценном трансфере 20-летнего центрального защитника.

Спортивный директор « » Дмитрий Андреев сегодня сообщил «СЭ», что контракт с игроком заключен на 3,5 года.

Иван Карпов утверждает, что «Оренбург» заплатит 32,5 млн рублей, а отступные в контракте футболиста составят 100 млн. Опции обратного выкупа для «Зенита» нет.

За основной состав сине-бело-голубых Данила провел 5 матчей, за «Оренбург» – 20. Подробная статистика воспитанника «Зенита» – здесь.