«Зенит» продал Хотулева «Оренбургу» за 32,5 млн рублей без опции обратного выкупа

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Оренбург Дмитрий Андреев Спорт-Экспресс Данила Хотулев Футбол

«Зенит» объявил о продаже защитника Данилы Хотулева «Оренбургу».

Хотулев с февраля 2022 года играл за «Оренбург» на правах аренды. Теперь клубы достигли договоренности о полноценном трансфере 20-летнего центрального защитника.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сегодня сообщил «СЭ», что контракт с игроком заключен на 3,5 года.

Иван Карпов утверждает, что «Оренбург» заплатит 32,5 млн рублей, а отступные в контракте футболиста составят 100 млн. Опции обратного выкупа для «Зенита» нет.

За основной состав сине-бело-голубых Данила провел 5 матчей, за «Оренбург» – 20. Подробная статистика воспитанника «Зенита» – здесь.

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22 комментария

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Злодей Спб
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Ответ Арсений Элин
Перспектив в питере у российской молодежи нет, от слова совсем!(...
Основа Зенита не для того существует, чтобы наигрывать молодых. Значит единственная перспектива - сидеть на лавке. А если будет сидеть - значит не будет развиваться.

Готов выйти из зоны комфорта и играть - надо идти в клубы уровнем пониже Зенита. Дорастёт до уровня основы, там уже видно будет стоит возвращать или нет.
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инок
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Желаю Даниле прогресса и успешных матчей за Оренбург.
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Slavnov
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интересно,а есть в мире еще лиги,где один спонсор спонсирует несколько команд и без этого спонсора,клубов бы просто не было в вышке
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Паук, вощем-та!
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Слушайте, авторы! Хватит писать цены на русских игрунов в ногомяч в рублях! Это типа, чтоб сумма посолиднее выглядела и статус повыше казался? Или нафига?
Указывайте в евро, как и подобает, чтоб было понятно что за "профи" осчастливил очередной клуб РПЛ.
0,51 млн. евро, 225 тыс. евро и т.п.
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Slavnov
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Ответ Игорь Замаруев
Если бы Зенит перевёл в фарм, то Хотулёв оказался бы в Спартаке, а не Оренбурге
смешные такие,генеральный спонсор оренбурга,газпром добыча оренбург)генеральный спонсор зенита,газпром),то есть из газпрома питера,в газпром оренбург перевели сумму,купили,продали сами у себя получается)))
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Кондитер
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У газпрем лиги свой отдельный мир 😁😁
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Игорь Замаруев
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Ответ Slavnov
не продал,а перевел в фарм,для игровой практики,как можно себе,продать свое же...
Если бы Зенит перевёл в фарм, то Хотулёв оказался бы в Спартаке, а не Оренбурге
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Slavnov
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не продал,а перевел в фарм,для игровой практики,как можно себе,продать свое же...
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Юрий Кечко
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Ответ love football
Переложили из одного кармана в другой.
Прямо как Спартак неликвид в Химки ?))
Да не , это другое
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Дмитрий Агалаков
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Хотулев домой вернулся. Он ведь уроженец Оренбурга вроде. Так что с возвращением, Данила! Удачи в играх за Оренбург, прогресса и совершенствования. И, конечно, без травм!
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Поцелуй Оздоева
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Ответ Арсений Элин
Перспектив в питере у российской молодежи нет, от слова совсем!(...
Хотулев и в Оренбурге не является железным игроком основы, а в Зените, видимо, должен играть?
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К.Карасёв
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Зенит передал Хотулева Оренбургу*
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Ovsyankin
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Продал, ну ты рассмешнил..рассмешил
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love football
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Ответ Spartakus1984
Газпром продал газпрому,это как?
Переложили из одного кармана в другой.
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Spartakus1984
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Газпром продал газпрому,это как?
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Romeo Yankovich
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Такие новости о зените и её трансферах лучше указывать в суторминах
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Coodesnik
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Ответ Арсений Элин
Перспектив в питере у российской молодежи нет, от слова совсем!(...
Ну так если не развивают у нас футбол в стране, от слова совсем
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Пилипенко Дмитрий
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Трансферный рынок внутри трансферного рынка, прям как страна в стране
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Coodesnik
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Ответ шлеп нога
Трансфер года!
Комментарий года
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Арсений Элин
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Перспектив в питере у российской молодежи нет, от слова совсем!(...
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Матвей Суицидин
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Перспективный левоногий ЦЗ. Интересно за ним наблюдать.
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шлеп нога
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Трансфер года!
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