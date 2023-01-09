«Зенит» продал Хотулева «Оренбургу» за 32,5 млн рублей без опции обратного выкупа
«Зенит» объявил о продаже защитника Данилы Хотулева «Оренбургу».
Хотулев с февраля 2022 года играл за «Оренбург» на правах аренды. Теперь клубы достигли договоренности о полноценном трансфере 20-летнего центрального защитника.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сегодня сообщил «СЭ», что контракт с игроком заключен на 3,5 года.
Иван Карпов утверждает, что «Оренбург» заплатит 32,5 млн рублей, а отступные в контракте футболиста составят 100 млн. Опции обратного выкупа для «Зенита» нет.
За основной состав сине-бело-голубых Данила провел 5 матчей, за «Оренбург» – 20. Подробная статистика воспитанника «Зенита» – здесь.
Готов выйти из зоны комфорта и играть - надо идти в клубы уровнем пониже Зенита. Дорастёт до уровня основы, там уже видно будет стоит возвращать или нет.
Указывайте в евро, как и подобает, чтоб было понятно что за "профи" осчастливил очередной клуб РПЛ.
0,51 млн. евро, 225 тыс. евро и т.п.
Да не , это другое