Анзор Кавазашвили: «Судья Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита». Я считал его порядочным»

раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна в матче «Спартак» – «Зенит».

Петербургская команда одержала победу в гостях в игре 8-го тура Мир (2:1).

– очень талантливый арбитр, но вчера допустил грубые ошибки в пользу «Зенита». Питерцам он позволял играть грубо, руками оттягивать футболистов , выставлять бедро.

Кукуян не останавливал матч и не свистел, это было удивительно. Это нехороший звонок в адрес Кукуяна, считал его порядочным судьей во всех отношениях, а сейчас засомневался», – сказал бывший вратарь красно-белых.

Семак переиграл Абаскаля. «Зенит» подготовил прессинг, разрывал левый фланг и качественно закрылся в конце