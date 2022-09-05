Анзор Кавазашвили: «Судья Кукуян допустил грубые ошибки в пользу «Зенита». Я считал его порядочным»

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Анзор Кавазашвили раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна в матче «Спартак» – «Зенит».

Петербургская команда одержала победу в гостях в игре 8-го тура Мир РПЛ (2:1).

«Павел Кукуян – очень талантливый арбитр, но вчера допустил грубые ошибки в пользу «Зенита». Питерцам он позволял играть грубо, руками оттягивать футболистов «Спартака», выставлять бедро.

Кукуян не останавливал матч и не свистел, это было удивительно. Это нехороший звонок в адрес Кукуяна, считал его порядочным судьей во всех отношениях, а сейчас засомневался», – сказал бывший вратарь красно-белых.

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