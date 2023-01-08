Стало известно, где будет жить после перехода в « ».

Как утверждает Daily Mail, португалец живет в 99-этажном небоскребе Kingdom Tower в Эр-Рияде, где располагается элитная гостиница. Роналду, его семья, друзья и охранники заняли 17 комнат.

Для себя Роналду забронировал один из лучших номеров. Он занимает два этажа и отличается «гигантскими» размерами. Этот номер Криштиану снял на месяц.

Предполагается, что проживание в гостинице обойдется Роналду более чем в 250 тысяч фунтов.

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?