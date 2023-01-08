Роналду снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе в Эр-Рияде. Стоимость проживания на месяц – более 250 тысяч фунтов
Стало известно, где Криштиану Роналду будет жить после перехода в «Аль-Наср».
Как утверждает Daily Mail, португалец живет в 99-этажном небоскребе Kingdom Tower в Эр-Рияде, где располагается элитная гостиница. Роналду, его семья, друзья и охранники заняли 17 комнат.
Для себя Роналду забронировал один из лучших номеров. Он занимает два этажа и отличается «гигантскими» размерами. Этот номер Криштиану снял на месяц.
Предполагается, что проживание в гостинице обойдется Роналду более чем в 250 тысяч фунтов.
Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?
Джорджина станет готовить на всех, тоже заработок.
Этот Роналду не так прост, как кажется.
Болей на здоровье
Это конечно все равно мало будет, но разница есть.😁
Самая простая работа в мире.