Роналду снял 17 комнат в 99-этажном небоскребе в Эр-Рияде. Стоимость проживания на месяц – более 250 тысяч фунтов

Теги Криштиану Роналду светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Стало известно, где Криштиану Роналду будет жить после перехода в «Аль-Наср».

Как утверждает Daily Mail, португалец живет в 99-этажном небоскребе Kingdom Tower в Эр-Рияде, где располагается элитная гостиница. Роналду, его семья, друзья и охранники заняли 17 комнат.

Для себя Роналду забронировал один из лучших номеров. Он занимает два этажа и отличается «гигантскими» размерами. Этот номер Криштиану снял на месяц.

Предполагается, что проживание в гостинице обойдется Роналду более чем в 250 тысяч фунтов.

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?

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126 комментариев

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e.banko88
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Ответ korysh
там лифты ходят так быстро и их много, что он быстрее с 99 этажа спустится, чем ты с 10-го
Знаешь в каком доме заселился Криш? Изучил план здания? Изучил характеристики лифтов? Посмотрел график их то? Или так, чисто с дивану пукаешь, потому что в ютубе видел как блогеры на бурж халиф поднимались?
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КАЛИГУЛА
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Какого хрена там делают его друзья?
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Volchara1986
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У него ЗП 17 лямов в месяц 😃😃😃. Это получается для него копейки.
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aidos_1979
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Тот же самый, через который тебе в голову попадают умные мысли?)
Нет в который в тебя заходят твои дружки наподобии твоего кумира)
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ОпричникПитер
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Красивая жизнь. Заслужил конечно, думаю даже после завершения карьеры будет столько же грести денег
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Газеров Серов
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Соленья из дома надо где-то хранить
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Иван Шуткин
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17 ?) надо было 30 , каждый день в новой комнате
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Брулин
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У Роналду мощная охрана. Раньше эти люди занимались ММА и бывали в горячих точках!)
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dedpihto59
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Имеет право💪‼️😀
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Бухгалтер2021
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король футбола.может себе позволить
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BekmambetovAydar
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200 000 000 - 302,324.75 ( 250 000 фунтов по курсу ) = 199 697 675,25 ….пока выгодно
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Виктор Бороденко
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Всего лишь 3 ляма в год, если на постоянке там оставаться)
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Unreal Thierry
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Будет жить в одной комнате, остальные 16 - сдавать посуточно, в плюсе окажется.
Джорджина станет готовить на всех, тоже заработок.
Этот Роналду не так прост, как кажется.
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Theodor Herzl
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Очередные уникальные показатели в статистику! Великий
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zy888.8
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Ответ Старый Негр
Мля, один неадекватный нарцисс, другой быдло-аутист... В футболе появятся наконец личности, за которые не стыдно будет болеть? Или беспощадная машина пиара/лайков так и будет втюхивать нам это просроченное ...о?
Кака. Практически праведник.
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Имаго
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Сейчас васька с селухи зайдет и напишет что Пеналду дно и ничего не достиг.
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Men77
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Ответ Старый Негр
Мля, один неадекватный нарцисс, другой быдло-аутист... В футболе появятся наконец личности, за которые не стыдно будет болеть? Или беспощадная машина пиара/лайков так и будет втюхивать нам это просроченное ...о?
Тебе кто то мешает болеть что ли? Мбаппе, Холанд, Дзюба, Кокорин и т.д.....
Болей на здоровье
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Lifar Skladchikov
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Ответ Alex Ur
Лучше б ипотеку взял,и платил бы потихоньку,а так дяде чужому всё относит.
Или у друзей на кухне мог пожить месяц. Вроде все так при переезде делают
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Men77
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Ответ Schiaff1no
Для понимания. 250к - 1/800 часть его заработка в год. То есть это как пару банок пива купить среднему жителю рф. Пыль
Почему цена апартов берется за месяц и сравнивается с ЗП за год?
Это конечно все равно мало будет, но разница есть.😁
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romanisti89
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Ответ Stormbringer
Потом пришел в магазин, а там пива нет потомушт СА)
В одной из комнат у него свой магазин
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lovebeam
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А чё в контейнер не заселился?
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Кирилл Новокщенов
Команда Sports.ru
Кирилл Новокщенов
873 подписчика
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Ответ Schiaff1no
Для понимания. 250к - 1/800 часть его заработка в год. То есть это как пару банок пива купить среднему жителю рф. Пыль
так эт о только за один месяц! за год аж 3 млн выходит, это уже 1/70 где-то
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korysh
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Ответ e.banko88
Прикиньте так вечером пивка захотелось, пошёл в магазин, ждешь лифт 10 минут, потом 5 едешь... Потом путь обратно... Та к и пиво перехочется, бедный Криш(
там лифты ходят так быстро и их много, что он быстрее с 99 этажа спустится, чем ты с 10-го
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lovebeam
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В трудовой книжке у них так и написано: "Друг Криштиану Роналду".
Самая простая работа в мире.
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Sasha831
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Рон заслужил хороший отдых.
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