После перехода Роналду 10 млн человек подписались на инстаграм «Аль-Насра»

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

После перехода Криштиану Роналду у инстаграма «Аль-Насра» стало на 10 млн подписчиков больше.

До трансфера 37-летнего нападающего у официального аккаунта саудовского клуба было 853 тысячи подписчиков. На данный момент на страницу «Аль-Насра» подписано более 10,9 млн человек.

Таким образом, после трансфера Роналду, о котором было объявлено 30 декабря, у «Аль-Насра» стало на 10 млн подписчиков больше.

Эффект Роналду: инстаграм «Аль-Насра» за неделю раздулся на 10 млн! Сравним с клубами ЛЧ?

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?

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24 комментария

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ChipsRobber
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Насра я на инстаграм "Аль-Насра".
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error505
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Ответ Юра Макаров
Пох
Поэтому ты здесь и пишешь столь информационный комментарий
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Юра Макаров
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Пох
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Zakal
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Factos👀
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AF007
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Ничтожество, в силу умственной отсталости смевшее считать себя равным Величайшему и Неповторимому Лео Кингу
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Великий Алонсо
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Вот оно, Величие 🙏
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Nazis auf Speed
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Тварняг с глорами геля разгрузился благополучно.
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Fabio Grosso
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Эффективно-продуктивный смм-щик за 200 лямов в год
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kontelaki
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глоры ахахаха
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Барыга блинами
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И на одного Абубакара меньше)
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Игорь Климов
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Этот Кринж7 только в инстаграме первый.
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А.Э.РАСИМ
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А где остальные 2 990 000000 человек, которые не спали, не ели и смотрели презентацию Рона в Аль-Хиляле?
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Зелёный гопник
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А когда уйдёт сразу минус 10 млн.подписчиков 😁
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skytent1
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Самая дорогая накрутка инсты в мире ценой 200 лямов да ещё криштиботами
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Cantstoped
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Это я со всех своих аккаунтов подписался!
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TheCasper13
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Для этого и брали.
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Max Zhomkov
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Медийку прокачал, на футбольную составляющую уже всё равно))
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son min
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Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
Знал, что твой любимый игрок Месси:)
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error505
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Глоры
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son min
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Хоть где то первый, хоть где то он важен:)
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Jeicob Harlon
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Дясять милион обуви,продали
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Samurai99
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Вот это достижение!!!
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Direct free kick
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Лучший игрок XXI века
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ПОШОЛ ПОШОЛ
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С подключением
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