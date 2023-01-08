После перехода Роналду 10 млн человек подписались на инстаграм «Аль-Насра»

После перехода Криштиану Роналду у инстаграма «Аль-Насра» стало на 10 млн подписчиков больше.

До трансфера 37-летнего нападающего у официального аккаунта саудовского клуба было 853 тысячи подписчиков. На данный момент на страницу «Аль-Насра» подписано более 10,9 млн человек.

Таким образом, после трансфера Роналду, о котором было объявлено 30 декабря, у «Аль-Насра» стало на 10 млн подписчиков больше.

Эффект Роналду: инстаграм «Аль-Насра» за неделю раздулся на 10 млн! Сравним с клубами ЛЧ?

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?