Антони попал в аварию на BMW X6 31 декабря. Он был в шоке и из-за этого не играл с «Борнмутом» 3 января

Антони пропустил матч «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом», так как попал в аварию.

3 января вингера не было в заявке команды на игру 19-го тура против « » (3:0). 6 января бразилец вернулся в состав и забил «Эвертону» (3:1) в игре 3-го раунда Кубка Англии.

Как утверждает The Sun, Антони пропустил игру с «Борнмутом», так как 31 декабря попал в аварию. После игры с «Вулверхэмптоном» (1:0) вингер разбил BMW X6 неподалеку от своего дома. На место происшествия прибыла полиция.

«Было темно и влажно, и Антони допустил ошибку при управлении машиной. Он был в шоке, но, к счастью, больше в аварии никто не участвовал, а сам Антони не пострадал», – рассказал источник.

Антони прошел проверку на содержание алкоголя в крови. С ней он справился успешно. После этого ему вернули машину стоимостью 100 тысяч фунтов. Отмечается, что, несмотря на благополучный исход, этот инцидент шокировал Антони.

После игры с « », говоря о забитом голе, бразилец заявил: «Я доволен, потому что в последние дни испытал шок. Но я предпочитаю не говорить о случившемся. Это личный вопрос, очень тяжелый. Я очень благодарен богу за то, что все уже позади. Также я благодарен клубу, игрокам, болельщикам и всем, кто был рядом.

Сейчас это в прошлом. Я рад забить. Надеюсь, все так и продолжится, а этот год станет годом больших достижений и побед. Сейчас я думаю только об этом. Я на 100% сфокусирован на том, чтобы радовать фанатов и клуб. Все мы знаем, каков масштаб « ». Хотим вернуть клуб туда, где он должен быть».

Также Антони посвятил гол в ворота «Эвертона» своей семье.