Антони попал в аварию на BMW X6 31 декабря. Он был в шоке и из-за этого не играл с «Борнмутом» 3 января

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия происшествия Борнмут Антони Футбол

Антони пропустил матч «Манчестер Юнайтед» с «Борнмутом», так как попал в аварию.

3 января вингера не было в заявке команды на игру 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0). 6 января бразилец вернулся в состав и забил «Эвертону» (3:1) в игре 3-го раунда Кубка Англии.

Как утверждает The Sun, Антони пропустил игру с «Борнмутом», так как 31 декабря попал в аварию. После игры с «Вулверхэмптоном» (1:0) вингер разбил BMW X6 неподалеку от своего дома. На место происшествия прибыла полиция.

«Было темно и влажно, и Антони допустил ошибку при управлении машиной. Он был в шоке, но, к счастью, больше в аварии никто не участвовал, а сам Антони не пострадал», – рассказал источник.

Антони прошел проверку на содержание алкоголя в крови. С ней он справился успешно. После этого ему вернули машину стоимостью 100 тысяч фунтов. Отмечается, что, несмотря на благополучный исход, этот инцидент шокировал Антони.

После игры с «Эвертоном», говоря о забитом голе, бразилец заявил: «Я доволен, потому что в последние дни испытал шок. Но я предпочитаю не говорить о случившемся. Это личный вопрос, очень тяжелый. Я очень благодарен богу за то, что все уже позади. Также я благодарен клубу, игрокам, болельщикам и всем, кто был рядом.

Сейчас это в прошлом. Я рад забить. Надеюсь, все так и продолжится, а этот год станет годом больших достижений и побед. Сейчас я думаю только об этом. Я на 100% сфокусирован на том, чтобы радовать фанатов и клуб. Все мы знаем, каков масштаб «Манчестер Юнайтед». Хотим вернуть клуб туда, где он должен быть».

Также Антони посвятил гол в ворота «Эвертона» своей семье.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что там с ним в аварии такое случилось, что чувак из Бразилии, возможно выросший в фавеллах (не знаю биографии, сорян), испытал такой шок, что 4 дня отойти не мог?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ali10line
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ramin Mamedov
смешно, конечно) за чувака заплатили 100 млн евро) а он как дурачок попадает в аварию, и не хочет играть( рофл, что есть еще такой же Санчо
Здесь смешна только твоя логика
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramin Mamedov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
смешно, конечно)
за чувака заплатили 100 млн евро)
а он как дурачок попадает в аварию, и не хочет играть(
рофл, что есть еще такой же Санчо
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бездарь, не умеешь водить машину - не садись за руль, ходи пешком.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slava Mill
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бухгалтер2021
деньги портят людей
Согласен, если бы он на москвиче влетел был бы приличным человеком
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Бухгалтер2021
деньги портят людей
не деньги портят, а отсутствие мозгов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Антони смелее надо быть на поле. А то как будто до сих пор в шоке от перехода в АПЛ. Дать волю уже бразильцу внутри себя.) И вторую ногу развивать срочно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
деньги портят людей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С содержанием алкоголя в крови справился успешно 😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий