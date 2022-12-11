Алексей Сутормин: «Спартак» намного сильнее в этом сезоне, чем в предыдущем. Стали организованнее, увереннее, играют в интересный футбол»

ответил на вопрос о главном конкуренте «Зенита» в сезоне Мир .

– Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне?

– Тяжело судить. Понятно, что в первой половине сезона это был «Спартак», но впереди сборы, начнется весенняя часть чемпионата, многое может поменяться.

Буквально за две-три игры все может измениться, так что трудно сказать, кто главный. Об этом можно будет судить после первых туров второй части чемпионата.

Конечно, в этом сезоне «Спартак» намного сильнее, чем в предыдущем.

Они стали организованнее и увереннее, играют в более интересный футбол. Это позитивно влияет на уровень чемпионата, на конкуренцию. Команда хорошая, так что посмотрим, как сложится чемпионская гонка, – сказал полузащитник .

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