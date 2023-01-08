Эмери об 1:2 со «Стивенейджем» из 4-й лиги: «Не забиваешь ты – забивают тебе, мы потеряли все, что создавали 80 минут. Приношу извинения болельщикам»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Унаи Эмери Д4 Англия Стивенейдж Футбол

Унаи Эмери извинился перед болельщиками за вылет «Астон Виллы» в 3-м раунде Кубка Англии.

«Астон Вилла» уступила «Стивенейджу» из 4-го дивизиона Англии (1:2), пропустив на 88-й и 90-й минутах встречи.

«Первый тайм дался нам с трудом, мы старались сохранять спокойствие при владении мячом, не пропускать передачи, не пропускать длинные пасы и использовать шансы. Мы старались постепенно навязать свою игру, и у нас это получилось. Но затем мы не были стабильны в течение 45 минут, что не позволило добиться большего преимущества в матче. Во втором тайме мы прибавили. Мы создавали моменты и контролировали ход матча лучше, чем до перерыва.

Но когда ты не забиваешь, забивают тебе – в конце мы допустили ошибку, и они забили. Они были воодушевлены, пытались удивить нас на угловом, и у них это получилось.

Приношу извинения болельщикам. Это процесс – мы здесь, и я хочу создавать. Сегодняшний день очень разочаровал. Мы это чувствуем, ведь в конце мы потеряли все, что создавали в течение 80 минут», – сказал главный тренер «Астон Виллы» в интервью Match of the Day.

Уже 8 клубов АПЛ вылетели в 3-м раунде Кубка Англии. Такого не было 15 лет

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6 комментариев

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Jan Paskel
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Всё-таки правильным словам его Дзюба научил
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iJoy
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Вот так должен говорить главный тренер: не обвинять обстоятельства или заливать болельщикам хрень про то, как «мы хорошо играли и должны были выиграть», а признать очевидное, сказать «мы недоработали, простите нас».
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Флоренти́но Пéрес
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Гуд ибининг превратился в Гуд ебенинг для Астон Виллы.
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Алексей Прядко
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Пока Эмери особо не наладил игру виллы, нужно ждать, что будет во 2-ом сезоне…
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Ulukbek Kiyazov
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Вроде кубковый тренер, но только если это двухматчевые встречи)
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rigobersong
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Хорошо хоть не Мартинес в раме стоял, а то сейчас бы завистники Аргентинца понабежали:)😀
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