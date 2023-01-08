Эмери об 1:2 со «Стивенейджем» из 4-й лиги: «Не забиваешь ты – забивают тебе, мы потеряли все, что создавали 80 минут. Приношу извинения болельщикам»

извинился перед болельщиками за вылет «Астон Виллы» в 3-м раунде Кубка Англии.

« » уступила « » из 4-го дивизиона Англии (1:2), пропустив на 88-й и 90-й минутах встречи.

«Первый тайм дался нам с трудом, мы старались сохранять спокойствие при владении мячом, не пропускать передачи, не пропускать длинные пасы и использовать шансы. Мы старались постепенно навязать свою игру, и у нас это получилось. Но затем мы не были стабильны в течение 45 минут, что не позволило добиться большего преимущества в матче. Во втором тайме мы прибавили. Мы создавали моменты и контролировали ход матча лучше, чем до перерыва.

Но когда ты не забиваешь, забивают тебе – в конце мы допустили ошибку, и они забили. Они были воодушевлены, пытались удивить нас на угловом, и у них это получилось.

Приношу извинения болельщикам. Это процесс – мы здесь, и я хочу создавать. Сегодняшний день очень разочаровал. Мы это чувствуем, ведь в конце мы потеряли все, что создавали в течение 80 минут», – сказал главный тренер «Астон Виллы» в интервью Match of the Day.

Уже 8 клубов АПЛ вылетели в 3-м раунде Кубка Англии. Такого не было 15 лет