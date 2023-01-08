Аршавин о Пиняеве и «Зените»: «Думаю, питерцы немного опоздали. Агент договорился с «Локо», после этого вмешиваться в сделку было бы дорого и проблематично»

Теги Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Павел Андреев Сергей Пиняев Футбол

Андрей Аршавин рассказал, почему «Зенит» не подписал Сергея Пиняева.

18-летний игрок ранее перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Почему Пиняев не перешел в «Зенит»? Я думаю, питерцы немного опоздали. Естественно, что «Зенит», как и любая другая команда высокого уровня в России, обращал внимание на такого игрока, как Пиняев.

Думаю, агент футболиста – Павел Андреев – давно договорился с «Локомотивом», после этого вмешиваться в эту сделку было бы дорого и проблематично», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

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16 комментариев

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Фут.Боль
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Ответ adamxx
А в Локо типа играть будет? Зиньковский тоже играть ехал... На минут 20 выходит иногда...
В Локо будет играть. Этот трансфер под тренера.
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Caniball
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Заведомо ехать на скамейку и играть один раз 15 минут за 2-3 матча ну такое себе для развития карьеры.
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Эндрю81
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Ответ Felp
>Я думаю, питерцы немного опоздали >заместитель генерального директора
У победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота.

Ничего, как будет знаковый переход в ’’Зенит’’ почитаем, как Шава лично это провернул. В первый раз что ли..
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adamxx
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Ответ Фут.Боль
На скамейку в Зенит? Зачем это Пиняеву!
А в Локо типа играть будет? Зиньковский тоже играть ехал... На минут 20 выходит иногда...
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adamxx
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Ответ Тиджани Бабангида
У Пиняева все впереди. Из «Локо» скорее Европа а не «Зенит»
Далеко не факт, что в Локо заиграет. Осинькин очень очень хорошо работает с молодежью. Будет ли так же хорошо работать Галактионов, которому уже 5 игроков новых купили... Вопрос ..
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AIBOLIT66
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Ответ Тиджани Бабангида
У Пиняева все впереди. Из «Локо» скорее Европа а не «Зенит»
У Пиняева все впереди.
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в 18 лет всё спереди
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AIBOLIT66
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Где гарантии что заиграет? их нет...купит гелик, женится на Бузовой и пошло-поехало...
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Shuller18
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В Зените он бы скорее вторым Соловьевым бы стал.
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Илья Ворошилов
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Ответ Тиджани Бабангида
У Пиняева все впереди. Из «Локо» скорее Европа а не «Зенит»
Европа не смотрит ФНЛ
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Фут.Боль
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На скамейку в Зенит? Зачем это Пиняеву!
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pvh-82
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Ну если бы сильно попросил Миллера и он вмешался то через полчаса игрок тысяч за 50 перешёл бы из Локомотива в Зенит по звоночку, как бывало не раз...
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Peter Parker
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Ответ Тиджани Бабангида
У Пиняева все впереди. Из «Локо» скорее Европа а не «Зенит»
В Европу он и из Крыльев мог уехать. В нынешних реалиях между ними и Крыльями разницы нет, тем более в глазах иностранных клубов.
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Amalfitano
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Парню надо провести 2 полноценных сезона в РПЛ а потом уехать в Евррпу. Если на него будет спрос. Перейти в Зенит это значит превратиться в очередного Мостового.
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Felp
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>Я думаю, питерцы немного опоздали

>заместитель генерального директора
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Тиджани Бабангида
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У Пиняева все впереди. Из «Локо» скорее Европа а не «Зенит»
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Дмитрий9779
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В Локо он будет в основе,в Зените не факт,пусть развивается,удачи Сергею.
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