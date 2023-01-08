Аршавин о Пиняеве и «Зените»: «Думаю, питерцы немного опоздали. Агент договорился с «Локо», после этого вмешиваться в сделку было бы дорого и проблематично»
Андрей Аршавин рассказал, почему «Зенит» не подписал Сергея Пиняева.
18-летний игрок ранее перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
«Почему Пиняев не перешел в «Зенит»? Я думаю, питерцы немного опоздали. Естественно, что «Зенит», как и любая другая команда высокого уровня в России, обращал внимание на такого игрока, как Пиняев.
Думаю, агент футболиста – Павел Андреев – давно договорился с «Локомотивом», после этого вмешиваться в эту сделку было бы дорого и проблематично», – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
Ничего, как будет знаковый переход в ’’Зенит’’ почитаем, как Шава лично это провернул. В первый раз что ли..
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в 18 лет всё спереди
>заместитель генерального директора