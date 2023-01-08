Грэм Поттер: «Несмотря на глупые вопросы, я должен общаться с журналистами уважительно. Людям нужен результат, и они говорят: «Заткнись, Грэм, нам нужны победы»

признался, что считает некоторые вопросы журналистов глупыми.

– Бывают моменты, когда ты сердишься и злишься. Но я должен общаться с журналистами как можно более уважительно, хоть иногда вы и задаете глупые вопросы.

Я должен отвечать на них наилучшим образом, с максимальным уважением, потому что я представляю невероятный футбольный клуб. Это моя работа.

– Не слишком ли много негатива вокруг «Челси» в последние недели?

– Я не знаю. Я не читаю газеты. Я не сижу в соцсетях.

Я не настолько наивен, чтобы думать, что с нашими результатами критики и негатива не будет. Было бы странно, если бы я так считал. И, опять же, я не сижу здесь как какой-то эгоист, у которого есть ответы на все вопросы и который все делает правильно – конечно, это не так.

Мы сталкиваемся с вызовами. В АПЛ есть непростые моменты. У нас был масштабный переходный период (речь о смене владельцев в «Челси» – Sports.ru), проблемы с травмами. В таких условиях нелегко сохранять стабильность.

Но это какое-то бла-бла-бла, не так ли? Людям нужен результат, и они говорят: «Заткнись, Грэм, о чем ты говоришь? Нам нужны победы», – сказал тренер « ».

У «Челси» 10 травмированных, а сегодня опять играть с «Сити». Почему все так плохо?