Грэм Поттер: «Несмотря на глупые вопросы, я должен общаться с журналистами уважительно. Людям нужен результат, и они говорят: «Заткнись, Грэм, нам нужны победы»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер признался, что считает некоторые вопросы журналистов глупыми.

– Бывают моменты, когда ты сердишься и злишься. Но я должен общаться с журналистами как можно более уважительно, хоть иногда вы и задаете глупые вопросы.

Я должен отвечать на них наилучшим образом, с максимальным уважением, потому что я представляю невероятный футбольный клуб. Это моя работа.

– Не слишком ли много негатива вокруг «Челси» в последние недели?

– Я не знаю. Я не читаю газеты. Я не сижу в соцсетях.

Я не настолько наивен, чтобы думать, что с нашими результатами критики и негатива не будет. Было бы странно, если бы я так считал. И, опять же, я не сижу здесь как какой-то эгоист, у которого есть ответы на все вопросы и который все делает правильно – конечно, это не так.

Мы сталкиваемся с вызовами. В АПЛ есть непростые моменты. У нас был масштабный переходный период (речь о смене владельцев в «Челси» – Sports.ru), проблемы с травмами. В таких условиях нелегко сохранять стабильность.

Но это какое-то бла-бла-бла, не так ли? Людям нужен результат, и они говорят: «Заткнись, Грэм, о чем ты говоришь? Нам нужны победы», – сказал тренер «Челси».

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14 комментариев

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Саша Белый
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Ответ Акира_1
Каждое интервью Поттера - просто вода. И я без хейта говорю, просто никакой конкретики и только общие слова. 🤷‍♂️
А какая конкретика должна быть в ответах на такие вопросы?
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rusichi
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Нам нужны победы!!!
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Ноно Гомес
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Грэм долго не продержится....
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Акира_1
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Каждое интервью Поттера - просто вода. И я без хейта говорю, просто никакой конкретики и только общие слова. 🤷‍♂️
+2
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#SharkTeam
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Ответ кананимус
Честно сказать, эта Рита Скитер меня тоже раздражает.
А у нее есть розовая кофточка
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The Best
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Ответ Benner
Поплыл Поттер. Хотя синий середняк тебя и не до такого доведет
Почему этот синий "средняк" у тебя на аве?😂
Новый вид хейтеров
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Benner
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Поплыл Поттер. Хотя синий середняк тебя и не до такого доведет
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Chernoy
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Ну Челси тоже не всегда играет ярко и тем не менее журналистам надо это унылое г смотреть, а потом ещё писать статью
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Андрей Гаврилов
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Ответ Дядя ТУРА
Причем тут Реал
Думаю, что он хотел сказать "реально", а получилось "реал но".
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Born is the King
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Ну здесь он прав. Хорошо пнул английских журналюг
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Amalfitano
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В этой связи мне вспомнился анекдот из моего советского детства.

В автобусе едет старушка, рядом стоит пионер. Старушка громко чихает.
- Бабушка, будте здоровы,- говорит пионер.
- Ой, милок, спасибо!
Через какое-то время опять чихает.
- Бабушка, будте здоровы.
- Ой, внучек, спасибо.
Чихает в третий раз.
- Бабушка, будте здоровы, не болейте.
- Спасибо мальчик, только ты мне больше не говори так - я ведь не болею.
А чихаю я от того, что табачок нюхаю, мне щекотно становится - вот и
чихаю.
- Ты, бабка, хоть кер нюхай, а пионер должен быть вежливым.
+23
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Дядя ТУРА
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Ответ cektor
Комментарий удален пользователем
Причем тут Реал
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кананимус
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Честно сказать, эта Рита Скитер меня тоже раздражает.
+5
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Дядя ТУРА
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Атлетико мадрид хочет купить Мурило, который раньше за Локомотив играл! К слову за год цена выросла в 3 раза у него
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cektor
Комментарий удален
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