Грэм Поттер: «Несмотря на глупые вопросы, я должен общаться с журналистами уважительно. Людям нужен результат, и они говорят: «Заткнись, Грэм, нам нужны победы»
Грэм Поттер признался, что считает некоторые вопросы журналистов глупыми.
– Бывают моменты, когда ты сердишься и злишься. Но я должен общаться с журналистами как можно более уважительно, хоть иногда вы и задаете глупые вопросы.
Я должен отвечать на них наилучшим образом, с максимальным уважением, потому что я представляю невероятный футбольный клуб. Это моя работа.
– Не слишком ли много негатива вокруг «Челси» в последние недели?
– Я не знаю. Я не читаю газеты. Я не сижу в соцсетях.
Я не настолько наивен, чтобы думать, что с нашими результатами критики и негатива не будет. Было бы странно, если бы я так считал. И, опять же, я не сижу здесь как какой-то эгоист, у которого есть ответы на все вопросы и который все делает правильно – конечно, это не так.
Мы сталкиваемся с вызовами. В АПЛ есть непростые моменты. У нас был масштабный переходный период (речь о смене владельцев в «Челси» – Sports.ru), проблемы с травмами. В таких условиях нелегко сохранять стабильность.
Но это какое-то бла-бла-бла, не так ли? Людям нужен результат, и они говорят: «Заткнись, Грэм, о чем ты говоришь? Нам нужны победы», – сказал тренер «Челси».
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Новый вид хейтеров
В автобусе едет старушка, рядом стоит пионер. Старушка громко чихает.
- Бабушка, будте здоровы,- говорит пионер.
- Ой, милок, спасибо!
Через какое-то время опять чихает.
- Бабушка, будте здоровы.
- Ой, внучек, спасибо.
Чихает в третий раз.
- Бабушка, будте здоровы, не болейте.
- Спасибо мальчик, только ты мне больше не говори так - я ведь не болею.
А чихаю я от того, что табачок нюхаю, мне щекотно становится - вот и
чихаю.
- Ты, бабка, хоть кер нюхай, а пионер должен быть вежливым.