Сунесс о «Челси»: «Безумие – продать Лукаку, Вернера и потратить 170 млн на защитников. Хавертц не забьет достаточно. Надо думать»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Сунесс Ромелу Лукаку Рахим Стерлинг Тимо Вернер Кай Хавертц Грэм Поттер деньги Футбол

Грэм Сунесс раскритиковал трансферную политику «Челси».

Бывший главный тренер «Ливерпуля» высказался о недостаточном количестве мячей, которые забивают лондонцы, после их матча с «Ноттингем Форест» (1:1).

«О чем говорили в «Челси» перед матчем? Они знали, что будут агрессивны, у них это получилось первом тайме, но они не смогли справиться с «Форест», когда он стал агрессивным.

Когда ты на войне, нужно действовать иначе, а они на это не способны. Лучшие бомбардиры [Кай Хавертц и Рахим Стерлинг] забили по четыре гола. Стала ли команда лучше без Тимо Вернера и Лукаку? Они не забивают голы.

Если вы потеряли двух своих нападающих, а потом тратите 170 миллионов фунтов на защитников, то о чем вы думаете? Конечно, приоритетом, когда вы отпускаете Тимо Вернера и Лукаку, является приобретение нападающего.

Я думаю, Поттеру нужно время. Это не та команда, которая готова выигрывать большие матчи. Их разница мячей составляет плюс два.

Он [Хавертц] не забьет достаточно голов. Это безумие – продавать Тимо Вернера, Лукаку, а затем тратить 170 миллионов фунтов стерлингов на трех защитников. Вы должны думать. 

Труднее всего найти бомбардиров. Если вы можете себе позволить потратить 170 миллионов фунтов на защитников – вперед, но для меня главным является тот факт, что вы продали двух нападающих. Они не были ответом – ни в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективе, – но были лучше, чем те, что у них есть прямо сейчас.

Нельзя сказать, что им лучше с той огневой мощью, которая у них есть сейчас», – сказал Сунесс в эфире Sky Sports.

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61 комментарий

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Тимур Долматов
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Все по факту , тупейшая трансферная политика, болею за Челси очень давно и при Абраме были тупники , но то что творится сейчас это просто Мега тупейший уровень,
Купить среднего Фофана за безумные деньги при этом все знали, что он после тяжелой травмы и не играл весь сезон, как итог лазарете и весь сезон без него и думаю он вообще не будет играть в Челси чередуя лазарет и пару слабых игр,
купить кудрявого слева за завышенный ценник дикая лажа, когда можно было такого же средняка найти в других лигах на замену Чилу и был бы не хуже думаю
Кулибали это вообще Рюдрегер курильщика
Отпустить напов и взять старого Обаму который уже ушел из интенсивного футбола на пенсию давно
И сейчас покупают Энцо за 120-140 Лямов это же просто пи…. Челси в этом сезоне самая разобранная команда, игроки в непонимание во что играть, Поттер в недопонимание как тренировать. Лучший расклад это в этом сезоне занять 10 место и вообще не попадать в еврокубки что бы в следующем сезоне начать пытаться играть в футбол с самого нуля
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Михаил Аристократов
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Ответ CoTTo
Самое безумие это поменять одного из Лучших тренеров Тухеля на Поттера........
Не дали поработать после первых же неудач
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Михаил Аристократов
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Ответ B@SS
Рюддигеру с Кристенсеном спасибо огромное за подставу.
Ну да
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Александр Нижников
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Ответ Потолковый Лампонюх™
Сейчас форвардов мирового уровня практически нету.
А Нуньес?
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Мохнатый55
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Ответ Mamontilo
Ну вы то ведь позволяете себе, почему Для другого это странно?
Сунесс дико провалился, когда тренировал Ливерпуль. Его местные фанаты даже Сосунессом прозвали.
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Mamontilo
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Ответ Мохнатый55
Странно, что Сунесс вообще позволяет себе кого-то критиковать.
Ну вы то ведь позволяете себе, почему Для другого это странно?
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Raiymbek Danabekuly
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Они же недавно купили Нкунку из РБ Лейпциг. Где Обамеянг? Он же топовый нападающий
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Тюменец
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Главная потеря Челси сейчас немного под санкциями
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Farhat Sabitov
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Знаю одного топового форварда из одного арабского клуба.
Молодой, скромный и по зарплате совершенно не требовательный.
Кому интересно могу дать адрес...
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Okaka
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Ответ DolJun
это бред. под тухеля и брали обамеянга, плюс броя подавал серьезные надежды.
обаму брали впохыхах
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Василий Леонов
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Кокорина можно попробовать перехватить
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Виктор Суворов
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Ответ Потолковый Лампонюх™
Сейчас форвардов мирового уровня практически нету.
Дзюба свободен, Кокорину можно дать шанс, Кержакова можно уговорить вернуться, Аршавин всегда был жаден до денег, Павлюченко ещё жив, Погребняк в конце концов!
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Kanonir152
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Ответ Shikari
Знают одного таланта из Аль-Насра
Говорят, он в возрасте, но организм 22-летнего.
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Иван Лапин
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Ответ Потолковый Лампонюх™
Сейчас форвардов мирового уровня практически нету.
Роналду?
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Артем Гетманенко
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Нужно искать в нетоповых лигах. Кипр, Саудовская Аравия. Мало ли где можно найти бриллиант
в саудовской аравии сейчас только фрукт можно найти
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DolJun
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Ответ Okaka
"Если вы потеряли двух своих нападающих, а потом тратите 170 миллионов фунтов на защитников, то о чем вы думаете? Конечно, приоритетом, когда вы отпускаете Тимо Вернера и Лукаку, является приобретение нападающего"
это бред. под тухеля и брали обамеянга, плюс броя подавал серьезные надежды.
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Акира_1
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Ответ CoTTo
купить двух беспонтовых в оборону это сильно ФОфану и Кукуруку
А что сильно? У Челси 2 центральных защитника бесплатно ушли, а Чиллуэл вечно травмирован был. Вот и купили защитников на проблемные зоны, другое дело, что очень сомнительных, но других не нашли.
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Дмитрий Лагута
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Ответ Потолковый Лампонюх™
Сейчас форвардов мирового уровня практически нету.
Больше того, сейчас ИМХО и футболистов мирового уровня младше 27-28 лет, кроме Мбаппе и Холланда, да может ещё и Доннаруммы (то есть, родившихся после 1993 года), вообще нет в мировом футболе! Сейчас почти всем звёздам мирового уровня по 29-37 лет. То-то обсуждение нынешнего молодого поколения в футболе свелось тупо к обсуждению Мбаппе и Холланда, а золотой мяч в том году получил 35-летний Бензема. Уйдут те старики - и будет абсолютно среднее поколение футболистов с двумя лютыми топарями Мбаппе и Холландом. То же самое кстати в теннисе, где нет сейчас равноценной замены легендам Надалю и Джоковичу, а уход аж 41-летнего (!) Федерера снизил уровень мужского тенниса. То же самое и футболе намечается, как сначала уйдут Модрич, Месси, Ибрагимович, Роналду, Бензема, Левандовски, а затем - Неймар, Кейн, Де Брюйне, Мане, Салах, то есть те кому сейчас по 29-31.
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Shikari
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Нужно искать в нетоповых лигах. Кипр, Саудовская Аравия. Мало ли где можно найти бриллиант
Знают одного таланта из Аль-Насра
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B@SS
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Рюддигеру с Кристенсеном спасибо огромное за подставу.
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Renki
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Ответ Пако
Верните Романа Аркадьевича в «Челси»!
Постарел Роман Аркадьич, много уже не забьёт...
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CoTTo
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Ответ Okaka
Так при Тухеле и набрали этот неликвид, и поэтому провалили начало сезона
так это руководство весь шлак брало а не Тухель! еще Аналду хотели взять ему
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шодибой
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Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Нужно искать в нетоповых лигах. Кипр, Саудовская Аравия. Мало ли где можно найти бриллиант
Там можно найти только аппетитный фрукт
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YOKODZUMA
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Ответ Назар Игорь
Продажа клуба стала началом неразберихи, был один владелец, стало четыре, это никогда не приводило к добру. Вспомните крыловскую басню "Квартет"
Тут скорее мартышка и очки вспоминается.
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YOKODZUMA
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Ответ Maximus055
Хаверц топ, хоть что говорите. Он играет с поднятой головой.
Топ то он топ, но он ж не бомбардир. Модрич например тоже топ (до сих пор). Но никому в голову не приходило из него страйкера лепить
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