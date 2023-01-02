Сунесс о «Челси»: «Безумие – продать Лукаку, Вернера и потратить 170 млн на защитников. Хавертц не забьет достаточно. Надо думать»

раскритиковал трансферную политику « ».

Бывший главный тренер «Ливерпуля» высказался о недостаточном количестве мячей, которые забивают лондонцы, после их матча с «Ноттингем Форест» (1:1).

«О чем говорили в «Челси» перед матчем? Они знали, что будут агрессивны, у них это получилось первом тайме, но они не смогли справиться с «Форест», когда он стал агрессивным.

Когда ты на войне, нужно действовать иначе, а они на это не способны. Лучшие бомбардиры [ и ] забили по четыре гола. Стала ли команда лучше без и Лукаку? Они не забивают голы.

Если вы потеряли двух своих нападающих, а потом тратите 170 миллионов фунтов на защитников, то о чем вы думаете? Конечно, приоритетом, когда вы отпускаете Тимо Вернера и Лукаку, является приобретение нападающего.

Я думаю, Поттеру нужно время. Это не та команда, которая готова выигрывать большие матчи. Их разница мячей составляет плюс два.

Он [Хавертц] не забьет достаточно голов. Это безумие – продавать Тимо Вернера, Лукаку, а затем тратить 170 миллионов фунтов стерлингов на трех защитников. Вы должны думать.

Труднее всего найти бомбардиров. Если вы можете себе позволить потратить 170 миллионов фунтов на защитников – вперед, но для меня главным является тот факт, что вы продали двух нападающих. Они не были ответом – ни в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективе, – но были лучше, чем те, что у них есть прямо сейчас.

Нельзя сказать, что им лучше с той огневой мощью, которая у них есть сейчас», – сказал Сунесс в эфире Sky Sports.