Сунесс о «Челси»: «Безумие – продать Лукаку, Вернера и потратить 170 млн на защитников. Хавертц не забьет достаточно. Надо думать»
Грэм Сунесс раскритиковал трансферную политику «Челси».
Бывший главный тренер «Ливерпуля» высказался о недостаточном количестве мячей, которые забивают лондонцы, после их матча с «Ноттингем Форест» (1:1).
«О чем говорили в «Челси» перед матчем? Они знали, что будут агрессивны, у них это получилось первом тайме, но они не смогли справиться с «Форест», когда он стал агрессивным.
Когда ты на войне, нужно действовать иначе, а они на это не способны. Лучшие бомбардиры [Кай Хавертц и Рахим Стерлинг] забили по четыре гола. Стала ли команда лучше без Тимо Вернера и Лукаку? Они не забивают голы.
Если вы потеряли двух своих нападающих, а потом тратите 170 миллионов фунтов на защитников, то о чем вы думаете? Конечно, приоритетом, когда вы отпускаете Тимо Вернера и Лукаку, является приобретение нападающего.
Я думаю, Поттеру нужно время. Это не та команда, которая готова выигрывать большие матчи. Их разница мячей составляет плюс два.
Он [Хавертц] не забьет достаточно голов. Это безумие – продавать Тимо Вернера, Лукаку, а затем тратить 170 миллионов фунтов стерлингов на трех защитников. Вы должны думать.
Труднее всего найти бомбардиров. Если вы можете себе позволить потратить 170 миллионов фунтов на защитников – вперед, но для меня главным является тот факт, что вы продали двух нападающих. Они не были ответом – ни в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективе, – но были лучше, чем те, что у них есть прямо сейчас.
Нельзя сказать, что им лучше с той огневой мощью, которая у них есть сейчас», – сказал Сунесс в эфире Sky Sports.
Купить среднего Фофана за безумные деньги при этом все знали, что он после тяжелой травмы и не играл весь сезон, как итог лазарете и весь сезон без него и думаю он вообще не будет играть в Челси чередуя лазарет и пару слабых игр,
купить кудрявого слева за завышенный ценник дикая лажа, когда можно было такого же средняка найти в других лигах на замену Чилу и был бы не хуже думаю
Кулибали это вообще Рюдрегер курильщика
Отпустить напов и взять старого Обаму который уже ушел из интенсивного футбола на пенсию давно
И сейчас покупают Энцо за 120-140 Лямов это же просто пи…. Челси в этом сезоне самая разобранная команда, игроки в непонимание во что играть, Поттер в недопонимание как тренировать. Лучший расклад это в этом сезоне занять 10 место и вообще не попадать в еврокубки что бы в следующем сезоне начать пытаться играть в футбол с самого нуля
Молодой, скромный и по зарплате совершенно не требовательный.
Кому интересно могу дать адрес...