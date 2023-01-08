Грэм Поттер: «Челси» играл не так, как мы бы хотели. Очевидно, я не все сделал правильно»

высказался о результатах « » после смены владельцев.

– При предыдущем руководстве «Челси» брал трофей за сезон. В воскресенье состоится матч Кубка Англии. «Челси» по-прежнему является клубом, который берет трофей за сезон? Или стоит принять, что при новом руководстве на завоевание трофеев придется потратить пару лет?

– Думаю, мы всегда хотим бороться. Нужно принимать ситуацию такой, какая она есть, и анализировать все в конце сезона. Еще не прошла даже половина сезона. Впереди у нас кубковый матч, в котором мы хотим хорошо себя проявить.

Конечно, мы хотим пройти дальше. Очевидно, нас ждет сложный матч, но в четверг вы увидели, что моментами мы играли с «Манчестер Сити» на равных и показывали хороший футбол. Нужно сделать то же самое и постараться сыграть еще лучше.

– Вы говорили с руководством о том, что в этом сезоне «Челси» может остаться без трофеев?

– Нет. Мы стараемся становиться лучше с каждым днем. Мы работаем над тем, чтобы команда прогрессировала. Признаю, что команда играла не так, как мы бы хотели. Этому есть много причин. Не могу сидеть здесь и говорить, что я идеален. Очевидно, я не все сделал правильно.

Но в то же время есть факторы, которые следует принимать в расчет. Пусть другие люди дают этому оценку. Для меня вопрос заключается в том, чтобы понять, за счет чего мы можем стать лучше. В конце сезона мы оценим все, что произошло, – сказал тренер «Челси».

Сегодня «Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в 3-м раунде Кубка Англии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.