Грэм Поттер: «Челси» играл не так, как мы бы хотели. Очевидно, я не все сделал правильно»

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер высказался о результатах «Челси» после смены владельцев.

– При предыдущем руководстве «Челси» брал трофей за сезон. В воскресенье состоится матч Кубка Англии. «Челси» по-прежнему является клубом, который берет трофей за сезон? Или стоит принять, что при новом руководстве на завоевание трофеев придется потратить пару лет?

– Думаю, мы всегда хотим бороться. Нужно принимать ситуацию такой, какая она есть, и анализировать все в конце сезона. Еще не прошла даже половина сезона. Впереди у нас кубковый матч, в котором мы хотим хорошо себя проявить.

Конечно, мы хотим пройти дальше. Очевидно, нас ждет сложный матч, но в четверг вы увидели, что моментами мы играли с «Манчестер Сити» на равных и показывали хороший футбол. Нужно сделать то же самое и постараться сыграть еще лучше.

– Вы говорили с руководством о том, что в этом сезоне «Челси» может остаться без трофеев?

– Нет. Мы стараемся становиться лучше с каждым днем. Мы работаем над тем, чтобы команда прогрессировала. Признаю, что команда играла не так, как мы бы хотели. Этому есть много причин. Не могу сидеть здесь и говорить, что я идеален. Очевидно, я не все сделал правильно.

Но в то же время есть факторы, которые следует принимать в расчет. Пусть другие люди дают этому оценку. Для меня вопрос заключается в том, чтобы понять, за счет чего мы можем стать лучше. В конце сезона мы оценим все, что произошло, – сказал тренер «Челси».

Сегодня «Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в 3-м раунде Кубка Англии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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16 комментариев

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Madhamish
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Ответ Born is the King
Надо признать новые спортдиры делают адекватные трансферы. А ламасийский неликвид и Фофана это трансферы Боэли,когда его разводили все кому не лень
Какой именно фофана?
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Born is the King
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Ответ Акира_1
Бадьяшилье действительно неплохой молодой защитник на перспективу за адекватную сумму, Нкунку тоже интересно звучит. Молодых пацанов сложно судить, потому что они не играют, но пример Чуквуэмеки даёт надежды. Учитывая как Арсенал раскрыл молодёжь, то хотелось бы, чтобы Челси использовал этот бездарный год хотя бы в этом аспекте, потому что борьбы за еврокубки не светит уж точно. Но Поттер и этим не занимается блин, только с замены выпуская кого-то из-за травм, а какая разница дать шанс перспективным игрокам или смотреть на мёртвых Зиеша и Обамеянга. В этом ещё одна претензия к Поттеру.
Ну я больше про Датро и Сантоса, которые действительно топовые таланты. Бенуа тоже нужный трансфер с его скоростью и отборами. Ну а Карни действительно хорош , напоминает Рамиреса. Ещё бы ламасийскую Куку обменять. Главное делать меньше трансферов за конские суммы
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Акира_1
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Ответ Born is the King
Надо признать новые спортдиры делают адекватные трансферы. А ламасийский неликвид и Фофана это трансферы Боэли,когда его разводили все кому не лень
Бадьяшилье действительно неплохой молодой защитник на перспективу за адекватную сумму, Нкунку тоже интересно звучит. Молодых пацанов сложно судить, потому что они не играют, но пример Чуквуэмеки даёт надежды. Учитывая как Арсенал раскрыл молодёжь, то хотелось бы, чтобы Челси использовал этот бездарный год хотя бы в этом аспекте, потому что борьбы за еврокубки не светит уж точно. Но Поттер и этим не занимается блин, только с замены выпуская кого-то из-за травм, а какая разница дать шанс перспективным игрокам или смотреть на мёртвых Зиеша и Обамеянга. В этом ещё одна претензия к Поттеру.
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Сергей Кайзер
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Ответ RealJon
Вот я не понимаю этого, что топ клубы как Челси ожидают от тренера постройщика когда его нанимают Ясень пень ему нужно не год чтобы построит свою команду и потом начать показать результаты Плюс, сейчас у Челси бардак в атаке, никто незнает какой рол у него,
Того и ожидают.
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Pitkin
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Ответ *MVP*
на самом деле, лично у меня к Поттеру претензия всего одна - зачем он в ничего не значащем матче ЛЧ 6 тура, когда 1 место и так было за Челси, мучал основу, потеряв в том числе Бена? что за деревенские замашки? в остальном, с таким списком травмированных ни один тренер ничего адекватного не покажет. пока все были в строю, особенно Джеймс и Чилуэлл, Челси шел очень хорошо, в том числе два раза раскатав без шансов Милан. Поттеру нужно время, а клубу - нормальный (хотя бы) мед штаб.
У Челси один из самых передовых медицинских штабов в мире. Может кто не знает, но в лазарете Челси восстанавливают игроков гораздо быстрее чем где-либо. Уже давно там используют новейший метод по сращиванию костей. Так Роббена в своё время восстановили за какие-то недели, хотя на лечение должны были уйти месяцы.
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RealJon
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Вот я не понимаю этого, что топ клубы как Челси ожидают от тренера постройщика когда его нанимают
Ясень пень ему нужно не год чтобы построит свою команду и потом начать показать результаты
Плюс, сейчас у Челси бардак в атаке, никто незнает какой рол у него,
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Александра Александрова
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Ответ Александр Иванов
А типо у других клубов деньги чистые?
Главное чтобы не были украдены из России у наших бабушек , дедушек и будущего наших детей ! Мне все равно какие там деньги у кого , чистые , грязные , когда у моей бабушки 83 летней пенсия 14 тыс рублей !
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Born is the King
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Ответ Акира_1
Поттер никогда не должен был быть тренером Челси. Нельзя поставить среднего тренера, который ничего не выигрывал никогда, ожидая, что он добьётся чего-то. Нет, скорее клуб станет серядняком, что и происходит. Его назначение - точно такое же неадекватное как и все эти трансферные слухи про 120 лямов за Фернандеша или покупка Фофаны за 80 и прочая дурь Боэли.
Надо признать новые спортдиры делают адекватные трансферы. А ламасийский неликвид и Фофана это трансферы Боэли,когда его разводили все кому не лень
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*MVP*
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на самом деле, лично у меня к Поттеру претензия всего одна - зачем он в ничего не значащем матче ЛЧ 6 тура, когда 1 место и так было за Челси, мучал основу, потеряв в том числе Бена? что за деревенские замашки?

в остальном, с таким списком травмированных ни один тренер ничего адекватного не покажет. пока все были в строю, особенно Джеймс и Чилуэлл, Челси шел очень хорошо, в том числе два раза раскатав без шансов Милан.

Поттеру нужно время, а клубу - нормальный (хотя бы) мед штаб.
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Pitkin
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Не верю я в Поттера. Уже давно ни один тренер-англичанин не добивался каких успехов с английским клубом, как и с каким мировым клубом вообще. Даже САФ был шотландцем. Остальные же успешные тренеры АПЛ - это немцы, итальянцы и Моуриньо. Даже взять для примера Лампарда, который был суперинтеллектуальным игроком, но как тренер он стал никем, - что с Челси, что с Эвертоном.
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Rio de Janeiro
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Тактически очень слабый тренер, такая классическая английская физручная редиска.С таким слабым бэкграундом без авторитета перед звёздами нужно быть интеллектуально развитым Гермионой Грейнджер в футболе
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Акира_1
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Поттер никогда не должен был быть тренером Челси. Нельзя поставить среднего тренера, который ничего не выигрывал никогда, ожидая, что он добьётся чего-то. Нет, скорее клуб станет серядняком, что и происходит. Его назначение - точно такое же неадекватное как и все эти трансферные слухи про 120 лямов за Фернандеша или покупка Фофаны за 80 и прочая дурь Боэли.
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Александр Иванов
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Ответ Александра Александрова
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А типо у других клубов деньги чистые?
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Александра Александрова
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Грэм Поттер , я не Гарри Поттер , я только учусь )
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Александра Александрова
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Emin Aliev
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Сложно отделаться от привычки читать его имя, как Гарри Поттер.
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Максим Палыч
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К сожалению, став фарм-клубом Брайтона, теперь будет не биг-6, а биг-5
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