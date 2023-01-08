Мостовой о чемпионской гонке в РПЛ: «Интригу создает сам «Зенит». «Спартак» должен быть в тройке»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Спартак» должен быть в тройке. Он там и находится.

А интригу в чемпионате создает сам «Зенит». Если бы он в 16-м туре обыграл «Ахмат», то разрыв составлял бы девять очков. Но они умудрились проиграть.

Команды будут преследовать «Зенит», пока он не оступится. Шесть очков – это не далеко», — сказал экс-хавбек сборной России.

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3 комментария

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Пако
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В любом, уважающем себя турнире, должна быть интрига, даже в шахматах. А тем более в главной народной игре - в футболе.
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Cruel Snake
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Команды будут преследовать «Зенит», пока он не оступится. Шесть очков – это не далеко»
Просто царский уровень очевидности
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магнитофон
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Ну я тоже жду интриги именно в пятерке, Зенит вряд-ли даст навязать борьбу
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