Мостовой о чемпионской гонке в РПЛ: «Интригу создает сам «Зенит». «Спартак» должен быть в тройке»
Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
«Спартак» должен быть в тройке. Он там и находится.
А интригу в чемпионате создает сам «Зенит». Если бы он в 16-м туре обыграл «Ахмат», то разрыв составлял бы девять очков. Но они умудрились проиграть.
Команды будут преследовать «Зенит», пока он не оступится. Шесть очков – это не далеко», — сказал экс-хавбек сборной России.
Просто царский уровень очевидности