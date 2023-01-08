Мостовой о чемпионской гонке в РПЛ: «Интригу создает сам «Зенит». «Спартак» должен быть в тройке»

высказался о чемпионской гонке в Мир .

« » должен быть в тройке. Он там и находится.

А интригу в чемпионате создает сам «Зенит». Если бы он в 16-м туре обыграл «Ахмат», то разрыв составлял бы девять очков. Но они умудрились проиграть.

Команды будут преследовать « », пока он не оступится. Шесть очков – это не далеко», — сказал экс-хавбек сборной России.