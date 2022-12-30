Защитник «Лестера» Фас забил два автогола в игре с «Ливерпулем» – на 38-й и 45-й минутах

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лестер Джонатан Уолтерс Дэнни Уорд Ваут Фас Трент Александер-Арнолд Дарвин Нуньес Футбол

Защитник «Лестера» забил два автогола в игре с «Ливерпулем» за несколько минут.

24-летний бельгиец Ваут Фас дважды отправил мяч в сетку своих ворот в первом тайме 18-го тура АПЛ (1:2, перерыв).

Сперва Фас сравнял счет на 38-й минуте, а на 45-й вывел соперника вперед.

В первом случае Трент Александер-Арнолд с правого края поля сделал передачу в сторону вратарской. Фас неловко сыграл в падении и зацепил ногой мяч, а тот завалился за шиворот вратарю Дэнни Уорду.

При втором автоголе Фаса Дарвин Нуньес выбежал один на один с Уордом и перекинул голкипера «Лестера», но мяч ударился о дальнюю штангу, а от нее отлетел в защитника и затем отскочил в ворота.

Отметим, что Фас – четвертый игрок в истории АПЛ с двумя автоголами в одном матче. Ранее это делали Джейми Каррагер («Ливерпуль», 1999), Майкл Проктор («Сандерленд», 2003) и Джонатан Уолтерс («Сток Сити», 2013).

Подробная статистика Ваута Фаса доступна здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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33 комментария

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Arman FCSM
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Бей своих, чтоб чужие боялись
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bet1972
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Походу много родня его букам выгрузила за Ливер
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KozlikX
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За один матч забил больше чем Роналду за весь чемпионат мира
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Roman Kharitonov
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Уолтерс из Сток Сити в матче с Челси как-то такое исполнил, а потом еще и пенальти не забил😂
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Buharoid
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Можно хотя бы голевуху на Нуньеса записать Его уже по-человечески жаль
Никакой жалости, он должен потерять веру в себя, впасть в депрессию и спиться.
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Mescaline
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Фас решил не допустить монополии Ливерпуля на голы в ворота Лестера
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Товарищ Бразаускас
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Отличный игрок для Спартака, надо брать!
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boroda_spalletti
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Не Саша Бунхерт конечно, но тоже интересно
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AndrewBegoun
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Там некоторые интересовались сыграет ли Гакпо? А зачем? Теперь у нас есть Фас
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Руслан Карчаев
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Похоже букмекерская контора ушла в минус,
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Андрей Костоломченко
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Какое же у него голевое чутье! Точно лучше чем у форвардов Ливера)
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Фанат Доры Дуры
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Не пасуй ему, он играет против нас
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Stewee
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Когда узнал, что Ливерпуль любит покупать игроков после забитых им голов)
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хавбек+
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с такими кудрями сложно в обороне
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AndrewBegoun
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Это, по моему, мировой рекорд. Нужно срочно учредить кубок Фаса
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А.В.Бубнов
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Сильнейший голеадор в короткой истории пуля
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4rw8mn4795
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Ждем хет-трик получается
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Krauvec Cool
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Обычный договорной матч, что тут такого.
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-2
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maga88
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Это просто безумие
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Фанат Лионеля Месси
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Можно хотя бы голевуху на Нуньеса записать
Его уже по-человечески жаль
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kenny_182
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Хет-трик давай! 😀
А вообще - ох не пожелал бы сейчас им быть, ужас же просто.
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Арсений Жиленко
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Дубль на Энфилде - это сильно💪
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garay774
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Ну это реально неудача, он пытался сделать все что от него требовалось
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Влад Калиниченко
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Хладнокровен перед воротами
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OneLad
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Проделки Фаса
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