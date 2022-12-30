Защитник «Лестера» Фас забил два автогола в игре с «Ливерпулем» – на 38-й и 45-й минутах

Защитник «Лестера» забил два автогола в игре с « » за несколько минут.

24-летний бельгиец дважды отправил мяч в сетку своих ворот в первом тайме 18-го тура (1:2, перерыв).

Сперва Фас сравнял счет на 38-й минуте, а на 45-й вывел соперника вперед.

В первом случае с правого края поля сделал передачу в сторону вратарской. Фас неловко сыграл в падении и зацепил ногой мяч, а тот завалился за шиворот вратарю .

При втором автоголе Фаса Дарвин Нуньес выбежал один на один с Уордом и перекинул голкипера « », но мяч ударился о дальнюю штангу, а от нее отлетел в защитника и затем отскочил в ворота.

Отметим, что Фас – четвертый игрок в истории АПЛ с двумя автоголами в одном матче. Ранее это делали Джейми Каррагер («Ливерпуль», 1999), Майкл Проктор («Сандерленд», 2003) и Джонатан Уолтерс («Сток Сити», 2013).

Подробная статистика Ваута Фаса доступна здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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