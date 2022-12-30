Защитник «Лестера» Фас забил два автогола в игре с «Ливерпулем» – на 38-й и 45-й минутах
Защитник «Лестера» забил два автогола в игре с «Ливерпулем» за несколько минут.
24-летний бельгиец Ваут Фас дважды отправил мяч в сетку своих ворот в первом тайме 18-го тура АПЛ (1:2, перерыв).
Сперва Фас сравнял счет на 38-й минуте, а на 45-й вывел соперника вперед.
В первом случае Трент Александер-Арнолд с правого края поля сделал передачу в сторону вратарской. Фас неловко сыграл в падении и зацепил ногой мяч, а тот завалился за шиворот вратарю Дэнни Уорду.
При втором автоголе Фаса Дарвин Нуньес выбежал один на один с Уордом и перекинул голкипера «Лестера», но мяч ударился о дальнюю штангу, а от нее отлетел в защитника и затем отскочил в ворота.
Отметим, что Фас – четвертый игрок в истории АПЛ с двумя автоголами в одном матче. Ранее это делали Джейми Каррагер («Ливерпуль», 1999), Майкл Проктор («Сандерленд», 2003) и Джонатан Уолтерс («Сток Сити», 2013).
Подробная статистика Ваута Фаса доступна здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Его уже по-человечески жаль
А вообще - ох не пожелал бы сейчас им быть, ужас же просто.