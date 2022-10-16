Бензема вышел на 7-е место по голам в истории Ла Лиги – 223. Рекорд у Месси – 472
Карим Бензема стал 7-м бомбардиром в истории чемпионата Испании.
Форвард «Реала» забил «Барселоне» свой 223-й гол в Ла Лиге, что позволило ему обойти Сесара Родригеса на 7-м месте в списке бомбардиров лиги.
Рекорд по голам в Ла Лиге удерживает Лионель Месси – 472.
Лучшие бомбардиры в истории Ла Лиги:
1. Лионель Месси – 472 гола;
2. Криштиану Роналду – 311;
3. Тельмо Сарра – 251;
4. Уго Санчес – 234;
5. Рауль – 228;
6. Альфредо Ди Стефано – 227;
7. Карим Бензема – 223.
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