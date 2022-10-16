Бензема вышел на 7-е место по голам в истории Ла Лиги – 223. Рекорд у Месси – 472

Карим Бензема стал 7-м бомбардиром в истории чемпионата Испании.

Форвард забил «Барселоне» свой 223-й гол в Ла Лиге, что позволило ему обойти Сесара Родригеса на 7-м месте в списке бомбардиров лиги.

Рекорд по голам в Ла Лиге удерживает – 472.

Лучшие бомбардиры в истории :

1. Лионель Месси – 472 гола;

2. – 311;

3. Тельмо Сарра – 251;

4. Уго Санчес – 234;

5. Рауль – 228;

6. Альфредо Ди Стефано – 227;

7. – 223.