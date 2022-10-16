Бензема забил 12-й гол «Барсе» и делит 8-е место среди лучших бомбардиров класико. Лидирует Месси – 26 мячей
Карим Бензема делит 8-е место среди лучших бомбардиров класико.
Сегодня форвард «Реала» забил «Барселоне» свой 12-й гол в класико.
Теперь француз делит 8-е место среди лучших бомбардиров противостояния с Сантильяной.
Лучший бомбардир класико – форвард «ПСЖ» Лионель Месси, в период игры за «Барселону» забивший «Мадриду» 26 голов.
Лучшие бомбардиры класико:
1. Лионель Месси – 26 голов;
2-3. Криштиану Роналду – 18;
2-3. Альфредо Ди Стефано – 18;
4. Рауль – 15;
5-7. Ференц Пушкаш – 14;
5-7. Франсиско Хенто – 14;
5-7. Сесар Родригес – 14;
8-9. Карим Бензема – 12;
8-9. Сантильяна – 12.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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