Бензема забил 12-й гол «Барсе» и делит 8-е место среди лучших бомбардиров класико. Лидирует Месси – 26 мячей

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Карим Бензема делит 8-е место среди лучших бомбардиров класико.

Сегодня форвард «Реала» забил «Барселоне» свой 12-й гол в класико.

Теперь француз делит 8-е место среди лучших бомбардиров противостояния с Сантильяной.

Лучший бомбардир класико – форвард «ПСЖ» Лионель Месси, в период игры за «Барселону» забивший «Мадриду» 26 голов.

Лучшие бомбардиры класико:

1. Лионель Месси – 26 голов;

2-3. Криштиану Роналду – 18;

2-3. Альфредо Ди Стефано – 18;

4. Рауль – 15;

5-7. Ференц Пушкаш – 14;

5-7. Франсиско Хенто – 14;

5-7. Сесар Родригес – 14;

8-9. Карим Бензема – 12;

8-9. Сантильяна – 12.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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