Бензема стал 7-м в списке лучших бомбардиров в истории Ла Лиги. До Ди Стефано – 6 голов

Форвард вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

Для 34-летнего нападающего, сделавшего дубль во вчерашней игре 3-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (3:1), эти голы стали 220-м и 221-м в испанском чемпионате.

Бензема вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Испании. Столько же мячей забил экс-форвард «Барселоны» Сесар Родригес, выступавший в 1940-е и 1950-е годы.

Карима опережают следующие футболисты: Альфредо Ди Стефано (227 голов), Рауль (228), Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (254), (311) и (474).

Отметим, что из числа футболистов, сейчас выступающих в , следом за Бензема по количеству голов идет форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. Он занимает 18-е место в списке, на его счету 160 голов.

Статистику Бензема можно изучить здесь.