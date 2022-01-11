Реал Мадрид – Валенсия 11.1.2022 Суперкубок Испании, прогноз на футбольный матч

Новый 2023 год начинается для испанского футбола не только поединками в рамках 1/16 финала Кубка Испании и возвращением Ла Лиги, но и Суперкубком Испании с уже привычным форматом в виде двух полуфиналов и финала. В первом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Валенсия». Эта игра пройдет в Саудовской Аравии, на стадионе короля Фахда. Давайте посмотрим, в каком состоянии находятся как минимум те игроки, которым посчастливилось сыграть в Катаре.

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Реал Мадрид

В канун Суперкубка Испании стоит подвести итоги чемпионата мира для отдельных игроков. Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга и Лука Модрич – единственные игроки мадридцев, которые вернулись с медалями (не будем обсуждать, получит ли свою медаль обладатель «Золотого мяча»). Турнир они провели на высоком уровне, показав, что умеют отлично работать в центре поля. Однако у Чуамени и Камавинги есть все шансы закрепиться в стартовом составе и отыграть весь сезон до конца, а вот Модрич, скорее всего, будет готов уступить дорогу молодым.

А вот несолоно хлебавши из Катара уехали немало игроков. Здесь есть Марко Асенсио и Дани Карвахаль, которые стали жертвой «тики-таки» и не смогли правильно распорядиться своими умениями. Здесь также есть Винисиус Жуниор, Родриго и Эдер Милитао: даже талантов первого не хватило Неймару и компании, чтобы перехитрить грамотно оборонявшихся хорватов. Но больше всего досталось Федерико Вальверде, Тибо Куртуа, Эдену Азару и Антонио Рюдигеру: их сборные вылетели после группового этапа, не показав никакой внятной игры. О том, что случилось с легендой № 7 «Реала», лучше и не говорить – скандалов с его именем было много, а в Катаре он ничего и не показал, вопреки ожиданиям.

«Реал» сейчас лидирует в Ла Лиге и намерен взять очередной трофей – и даже не один. В Кубке Испании он взял верх над скромным «Касереньо» только благодаря голу Родриго, играя полурезервным составом с теми же Чуамени и Камавингой. Основа же проиграла «Вильярреалу» во встрече чемпионата Испании.

Валенсия

Из команды Дженнаро Гаттузо на Чемпионате мира выступали Эдинсон Кавани, Уго Гильямон, Юнус Муса и Эрай Джемёрт. Первый не сумел выйти из группы с Ганой, Португалией и Кореей, второго Луис Энрике вообще не выпустил на поле ни разу. Третий играл неплохо во всех четырех встречах, но все же не блистал так, как Уэстон Маккенни или Кристиан Пулишич. Четвертый сыграл всего два матча в команде Мурата Якина и особо ничем не запомнился.

Сейчас в Ла Лиге у команды очень серьезные проблемы в чемпионате Испании: 11-е место с 19 очками. Конечно, от зоны вылета их отделяет 7 очков, от еврокубковой – 5 очков, но эти очки еще надо отыграть. Команда лишилась Карлоса Солера, ушедшего в ПСЖ, и уехавшего в турецкий «Галатасарай» Макси Гомеса, что лишь усложняет ситуацию. На еврокубки команда точно отвлекаться не будет, поскольку вообще не попала в них, но подняться в верхнюю часть турнирной таблицы и попытаться хотя бы вцепиться в борьбу за 7-е место… В общем, это будет все равно сложно.

«Валенсия» без особых проблем победила на стадии 1/16 Кубка Испании клуб «Ла-Нусия» со счетом 3:0, но проиграла дома «Кадису» в игре чемпионата. Скоро им придется напрячься в Суперкубке, чтобы показать, есть ли у команды хоть что-то, что позволяет ей не рассыпаться перед серьезными соперниками.

Прогноз

Разница в турнирной таблице, разница в классе, разница в составе… Все в пользу команды Карло Анчелотти, хотя все аргументы «за» и «против» подробно может изложить именно Лига Ставок. Победа «королевского клуба» вне зависимости от времени – коэффициент 1.27, а победа «Валенсии» – коэффициент 3.85. Если речь идет об основном времени, то здесь предлагаются коэффициенты 1.57 против 5.8: шанс на ничью в основное время и переход в овертайм выражен кэфом 4.3. С учетом того, что недавний кубковый матч «Барселоны» против «Интерсити» также перешел в овертайм (3:3 в основное время и победа «Барсы» 4:3), «Реалу» не стоит расслабляться.

В зависимости от того, кто попадет в заявку на Суперкубок, может разниться и зрелищность игры. Но ожидается, что в матче будет минимум три гола: коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.72 против 2.09 на тотал меньше этой цифры. И здесь эта цифра будет зависеть преимущественно от номинальных хозяев в лице «Реала», у которых с атакующей линией все в порядке. Впрочем, возможно, что свою долю внесет и «Валенсия», ведь коэффициент на то, что обе команды отличатся, составляет 1.83 (против 1.91). На то, что будет забивать только «Реал», дается кэф 2.6, на голы сугубо в исполнении «летучих мышей» – 11.0, а на нулевую ничью и вовсе 15.

Рекомендуемая ставка: обе забьют – да (1.83)

Начало года может настроить команду психологически на нужный лад, но не гарантирует того, что в мае команда сможет дойти до заветной цели. С другой стороны, если после поражения тренерский штаб нужные выводы, никто и не вспомнит, с чего начинался путь. Поэтому давайте просто насладимся зрелищем и понадеемся, что обе команды (и Гаттузо, и Анчелотти) порадуют нас голами в полуфинале Суперкубка Испании.

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Где смотреть матч Реал – Валенсия