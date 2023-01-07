Лисандро Мартинес о победе на ЧМ: «Празднование было сумасшедшим. Невероятно видеть, какими счастливыми мы всех сделали в Аргентине»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес высказался о победе на чемпионате мира-2022. 

«Празднование было сумасшедшим. Что действительно поражает – это то, насколько счастливыми мы сделали всех на родине. 

В детстве мы все смотрели видеозаписи предыдущих чемпионатов мира, 1978 и 1986 годов с участием Диего Марадоны. Мы хотели сделать хет-трик, завоевать важный третий трофей, поэтому, когда мы тренировались и работали на чемпионате мира, мы жили этим турниром, и мы были воодушевлены.

Это невероятно – расслабиться и видеть, какими счастливыми мы всех сделали.

Я должен посмотреть фотографии и видео, чтобы осознать, что мы выиграли ЧМ, потому что для того, чтобы понять, что это правда, нужно смотреть фото», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины

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2 комментария

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Goofts
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Гол Мексике Месси стал важнейшим в турнире. После этого команда поверила в лидера, и сделала все возможное, что бы он их не подвёл.
И работа тренера, где вселил веру в каждого игрока, что с Месси выйграть турнир это возможно!
Один за всех(Месси) и все за одного!!!
Потрясающий ЧМ, потрясающий Месси, Потрясающая Аргентина и в справедливость: потрясающий Мбаппе
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Рустам Атаев
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Рад за народ Аргентины, и за поклонников этой сборной.
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