Лисандро Мартинес о победе на ЧМ: «Празднование было сумасшедшим. Невероятно видеть, какими счастливыми мы всех сделали в Аргентине»
Лисандро Мартинес высказался о победе на чемпионате мира-2022.
«Празднование было сумасшедшим. Что действительно поражает – это то, насколько счастливыми мы сделали всех на родине.
В детстве мы все смотрели видеозаписи предыдущих чемпионатов мира, 1978 и 1986 годов с участием Диего Марадоны. Мы хотели сделать хет-трик, завоевать важный третий трофей, поэтому, когда мы тренировались и работали на чемпионате мира, мы жили этим турниром, и мы были воодушевлены.
Это невероятно – расслабиться и видеть, какими счастливыми мы всех сделали.
Я должен посмотреть фотографии и видео, чтобы осознать, что мы выиграли ЧМ, потому что для того, чтобы понять, что это правда, нужно смотреть фото», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины.
И работа тренера, где вселил веру в каждого игрока, что с Месси выйграть турнир это возможно!
Один за всех(Месси) и все за одного!!!
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