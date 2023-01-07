Лисандро Мартинес о победе на ЧМ: «Празднование было сумасшедшим. Невероятно видеть, какими счастливыми мы всех сделали в Аргентине»

высказался о победе на чемпионате мира-2022.

«Празднование было сумасшедшим. Что действительно поражает – это то, насколько счастливыми мы сделали всех на родине.

В детстве мы все смотрели видеозаписи предыдущих чемпионатов мира, 1978 и 1986 годов с участием Диего Марадоны. Мы хотели сделать хет-трик, завоевать важный третий трофей, поэтому, когда мы тренировались и работали на чемпионате мира, мы жили этим турниром, и мы были воодушевлены.

Это невероятно – расслабиться и видеть, какими счастливыми мы всех сделали.

Я должен посмотреть фотографии и видео, чтобы осознать, что мы выиграли ЧМ, потому что для того, чтобы понять, что это правда, нужно смотреть фото», – сказал защитник « » и сборной .