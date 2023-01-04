Лисандро Мартинес после победы на ЧМ-2022: «Когда увидел Месси, первое, что пришло в голову – обнять его. Я сказал ему: «Спасибо, спасибо»
Лисандро Мартинес рассказал о том, как праздновал победу на ЧМ-2022.
Южноамериканская команда выиграла чемпионат мира-2022, победив в финале Францию (3:3, по пенальти – 4:2)
«Я увидел Лионеля Месси, и первое, что пришло мне в голову, это обнять его. Я был полон эмоций, счастлив. Я сказал ему: «Спасибо, спасибо».
Победа на ЧМ-2022 – это то, что я не могу описать словами. Это нечто уникальное. Абсолютное счастье.
Быть чемпионами мира… То, что мы сделали, это безумие. Прелесть всего этого еще в том, что мы сделали счастливыми много миллионов аргентинцев. Это огромная гордость», – сказал защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» в интервью ESPN.
Я люблю Бока Хуниорс, со всеми Риверами и Сан-Лоренцо.
Я болею за Аргентину с 1977 года, и уже увидел три ее победы на мундиале, и еще два финала.
Почти каждый второй финал за этот период играет команда.
Это очень великий показатель.
При моей жизни футбольным королевством правили аргентинцы, Диего Марадона и теперь Лео Месси.
И оба гения приводили сборную к вершине мирового футбола.
Я очень счастлив.
Аргентина и чееезт4 года будет главным фаворитом, и у нее большие шансы взять еще один Кубок Мира.
Но португальца уже нет в клубе ))
А ты пока ещё тут :)
Хватит.
ЧМ уже прошёл. И так тебя коуч искал после него))
Сосредоточься на клубе или место в стартовом профунькаешь на изи.
У Эрика не забалуешь.