Лисандро Мартинес после победы на ЧМ-2022: «Когда увидел Месси, первое, что пришло в голову – обнять его. Я сказал ему: «Спасибо, спасибо»

рассказал о том, как праздновал победу на ЧМ-2022.

Южноамериканская команда выиграла чемпионат мира-2022, победив в финале Францию (3:3, по пенальти – 4:2)

«Я увидел , и первое, что пришло мне в голову, это обнять его. Я был полон эмоций, счастлив. Я сказал ему: «Спасибо, спасибо».

Победа на – это то, что я не могу описать словами. Это нечто уникальное. Абсолютное счастье.

Быть чемпионами мира… То, что мы сделали, это безумие. Прелесть всего этого еще в том, что мы сделали счастливыми много миллионов аргентинцев. Это огромная гордость», – сказал защитник сборной и « » в интервью ESPN.