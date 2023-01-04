Лисандро Мартинес после победы на ЧМ-2022: «Когда увидел Месси, первое, что пришло в голову – обнять его. Я сказал ему: «Спасибо, спасибо»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес рассказал о том, как праздновал победу на ЧМ-2022.

Южноамериканская команда выиграла чемпионат мира-2022, победив в финале Францию (3:3, по пенальти – 4:2)

«Я увидел Лионеля Месси, и первое, что пришло мне в голову, это обнять его. Я был полон эмоций, счастлив. Я сказал ему: «Спасибо, спасибо».

Победа на ЧМ-2022 – это то, что я не могу описать словами. Это нечто уникальное. Абсолютное счастье. 

Быть чемпионами мира… То, что мы сделали, это безумие. Прелесть всего этого еще в том, что мы сделали счастливыми много миллионов аргентинцев. Это огромная гордость», – сказал защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» в интервью ESPN.

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23 комментария

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Caucentus
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А увидишь Лаоса, Марчиняка и ко, сделай вид, что они ни при чём..
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А.Э.РАСИМ
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Боже, как я люблю аргентинский футбол, со всеми его неурядицами, трагедиями, со всеми его незабываемыми победами и триумфами.
Я люблю Бока Хуниорс, со всеми Риверами и Сан-Лоренцо.
Я болею за Аргентину с 1977 года, и уже увидел три ее победы на мундиале, и еще два финала.
Почти каждый второй финал за этот период играет команда.
Это очень великий показатель.
При моей жизни футбольным королевством правили аргентинцы, Диего Марадона и теперь Лео Месси.
И оба гения приводили сборную к вершине мирового футбола.

Я очень счастлив.
Аргентина и чееезт4 года будет главным фаворитом, и у нее большие шансы взять еще один Кубок Мира.
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distress of ignorance
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Что несёшь криштибой? 😁
Ты русский не понимаешь. Мессибои....Пишу: беги по классике создавать аккаунт с любимым клубом "Аль Наср", чтобы Роналду поливать.
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Goofts
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А ведь роль Лидера МЕССИ войдёт в историю
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ distress of ignorance
Ты чего еще до сих пор новый аккаунт болелы Аль насра не создал ? Опаздываешь.
Что несёшь криштибой? 😁
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distress of ignorance
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Осторожно, в комментариях много поклонников Аль-Насра. Напоминаю для таких Месси чемпион мира и лучший игрок 😎🔥🔥
Ты чего еще до сих пор новый аккаунт болелы Аль насра не создал ? Опаздываешь.
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Dm Kznts
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Ответ Игорь Климов
Сборная Аргентины заслуженно стала Чемпионом Мира, а Лео Месси признан MVP этого турнира, молодцы!🇦🇷
Климов я понимаю что тут на аргентину и на месси есть тег.
Но португальца уже нет в клубе ))
А ты пока ещё тут :)
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Dm Kznts
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Лича, стоп.
Хватит.
ЧМ уже прошёл. И так тебя коуч искал после него))
Сосредоточься на клубе или место в стартовом профунькаешь на изи.
У Эрика не забалуешь.
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Гегенпрессинг Рангника
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Осторожно, в комментариях много поклонников Аль-Насра. Напоминаю для таких Месси чемпион мира и лучший игрок 😎🔥🔥
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Johnny B Goode
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Ответ Пенс
Видать они так Нассера благодарят через его верного лакея. Других объяснений нет.
Да, да всех купили, а адольф жив, а американцы сами устроили 11 сентября
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Пенс
Видать они так Нассера благодарят через его верного лакея. Других объяснений нет.
Нассера будешь благодарить ты, Аль-Нассера 🤣
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Пенс
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Ответ леша коваленко
Сделали счастливыми и не только аргентинцев!
Согласен! Жители центральной азии рады не меньше. Азиатские латиносы, так сказать.
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Игорь Климов
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Сборная Аргентины заслуженно стала Чемпионом Мира, а Лео Месси признан MVP этого турнира, молодцы!🇦🇷
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Мендеш Райола
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Осторожно, в чате обиженные персофаны игрока Аль Насра)
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Nika13
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эх, после победного пенальти тоже хотелось выбежать на поле и обнять каждого игрока аргентины и поблагодарить за победу
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Пенс
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Видать они так Нассера благодарят через его верного лакея. Других объяснений нет.
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леша коваленко
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Сделали счастливыми и не только аргентинцев!
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fellx
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Ответ charly_54
Как буд то один месси играл
Если бы не он со своим катарским ПСЖ, не видать аргентине лояльных судей. Вот и благодарят
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rigobersong
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Как приятно такие новости читать, ведь люди говорят все искренне, аж у самого улыбка на лице от этой доброты и милоты. Там где Месси всегда солнечно и прекрасно:) Умеет же человек атмосферу создавать благоприятную😊
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rigobersong
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Месси Величайший🇦🇷🥇
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rigobersong
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Каждый Аргентинец готов преклонить колено перед Величайшим Лео Месси, обнять его и поблагодарить, будь-то игрок сборной, Папа Римский или просто обычный житель Росарио!:)
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Игорь Замаруев
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Ответ charly_54
Как буд то один месси играл
Месси забил гол, раздавал отличные передачи, забил пенальти в серии. Играл не один, но даже в финале сделал очень много для победы
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charly_54
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Как буд то один месси играл
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