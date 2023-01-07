Дешам о финале ЧМ-2022: «Минимум 5 игроков основы Франции не соответствовали уровню такого матча»
Дидье Дешам вспомнил финал чемпионата мира в Катаре.
Франция и Аргентина сыграли 2:2 в основное время, затем забили по голу в овертайме. В серии пенальти аргентинцы были сильнее.
«У нас было четыре или пять игроков в стартовом составе, которые были не так хороши физически. Есть и эмоциональная сторона. Для некоторых из них это первый финал, нечто особенное.
Нас не было час. Потом мы вернулись из ниоткуда. Мы столкнули их.
По факту из одиннадцати игроков, вышедших в стартовом составе, было как минимум пять, которые не соответствовали уровню такого матча и такому сопернику», – сказал тренер сборной Франции.
В мегафинале было три мини-матча. Разбираем их, полезность Ди Марии и гений Месси
Дешам конечно отличный тренер, но такое говорить - глупость
З.Ы. Кристину на костёр вместе с её латентными адептами.
С таким составом играть в такой отстойный футбол может только действительно физрук с большой буквы. 4 года назад так же играли.
Чисто давят звёздным составом и звёздной скамейкой.
У команды вылетает 6-7 игроков, и они все равно по именам #1 . И только следом идут бразильцы, португальцы и англичане.
Но аргентинцы благодаря страсти и Месси разнесли французов почти под ноль. Овертайм был абсолютно несправедлив.
С таким поколением, как у французов жаловаться на что-либо это даже как-то стыдно. Отскочили от Англии с Марокко, но находятся те, кто все равно хвалит французов
А для почти всего состава Аргентины кроме Месси, Ди Марии и Отаменди это был первый ЧМ.
В то же время у Аргентины в старте: Молина, Ромеро, Тальяфико, Мак Алистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес…