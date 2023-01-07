Дешам о финале ЧМ-2022: «Минимум 5 игроков основы Франции не соответствовали уровню такого матча»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Дидье Дешам вспомнил финал чемпионата мира в Катаре.

Франция и Аргентина сыграли 2:2 в основное время, затем забили по голу в овертайме. В серии пенальти аргентинцы были сильнее.

«У нас было четыре или пять игроков в стартовом составе, которые были не так хороши физически. Есть и эмоциональная сторона. Для некоторых из них это первый финал, нечто особенное.

Нас не было час. Потом мы вернулись из ниоткуда. Мы столкнули их.

По факту из одиннадцати игроков, вышедших в стартовом составе, было как минимум пять, которые не соответствовали уровню такого матча и такому сопернику», – сказал тренер сборной Франции.

В мегафинале было три мини-матча. Разбираем их, полезность Ди Марии и гений Месси

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43 комментария

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ShamilK
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Ответ Alex Legend
А что в них не так? Хорошие игроки. Де Поль вообще за двоих бегал в каждом матче.
Это нужно похвалить Скалони за это. Де Поль в Атлетико просто никакущий
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Vaksinator
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у тебя игроки на голову выше аргентинских за исключением Ди Марии и Месси, золотое поколение Франции, и ты жалуешься на уровень своих игроков? серьёзно?
Дешам конечно отличный тренер, но такое говорить - глупость
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Olympiq
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Что ему мешало пригласить Тежи Саванье на ЧМ-22?! Уж получше Чумени, Фофана и Рапьо будет
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titov-and-trubach
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Ответ Торт Спартак
Он мог бы иметь Бензема, хотя бы для альтернативы.
Бензема был в сборной, ты заявку не видел что ли? Или вина Дешама в том, что он травму получил?
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Caucentus
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Точнее и в то же время дипломатичнее всех сказал Клопп... что-то вроде ’выиграла нужная команда в положенное время ’
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Угловой буллит
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Смысл теперь поднимать весь этот шлак от неудачников ? По факту на сегодня есть аргентосы во главе со своим Львёнком и остальной мир. Точка. дело в архив.
З.Ы. Кристину на костёр вместе с её латентными адептами.
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titov-and-trubach
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Ответ Jordan95
Дешам обыкновенный талисман сборной. Капитан того самого состава 98 года, иди старичок вместо декораций будешь. С таким составом играть в такой отстойный футбол может только действительно физрук с большой буквы. 4 года назад так же играли. Чисто давят звёздным составом и звёздной скамейкой. У команды вылетает 6-7 игроков, и они все равно по именам #1 . И только следом идут бразильцы, португальцы и англичане. Но аргентинцы благодаря страсти и Месси разнесли французов почти под ноль. Овертайм был абсолютно несправедлив.
Эх, то ли дело остальные сборные искрометный футбол показывали. Ну, там, Германия, Испания, Португалия, Англия, Голландия… да и куда Киммихам и Беллингемам до Рабьо, конечно.
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Торт Спартак
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Ответ titov-and-trubach
Наголову выше, поэтому усиливает игру Фофана, Коло-Муани и Тюрам, а в старте безальтернативен Жиру и Рабьо.
Он мог бы иметь Бензема, хотя бы для альтернативы.
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Илнур Кара
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Ответ #SharkTeam
Наверно имеет в виду вообще в карьере. Месси то уже сколько финалов сыграл разных. А Коло-Муани? Финал любого турнира ведь особенный
А Мак Алистер сколько финалов провёл ? А Альварес с Энцо Фернандесом? Не думаю что у вратаря Астон виллы много финалов было. Так что это все бред
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Харен Брогг
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Обалдеть, у Франции самое сильное поколение игроков, чемпионы мира и т.д. и т.п., но уровень все равно не соответствует, лол. Особенно смешно это высказывание смотрится если посмотреть кто играл в составе Аргентины, пацаны, которых если бы спросили год назад будут ли они в финале ЧМ в ответ только посмеялись
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Alex Legend
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Ответ NartApsua
Хорошие игроки, да. Спорить с этим глупо. Де Поль вообще провел турнир жизни. Но проблема в том, что ни один из этих "хороших игроков" не выступает в клубе-гранде. А это о чем-то, да говорит. В первую очередь об уровне этих игроков.
Неправда. В клубах-грандах тоже места ограничены. Да и команды из прямо звёздных игроков редко становятся Чемпионами Мира. Даже в том же 2002 или 1998 у чемпионов было много молодёжи, которым было что доказывать. Это сейчас смотришь на состав французов и одни легенды. А тогда и Анри и Трезеге были подающими надежды юнцами. Роналдиньо ещё не был суперзвездой, и во многом именно тогда о себе и заявил в 2002. У итальянцев в 2006 были игроки прошедшие пик, но они были с опытом. И просто неплохие работяги, которые делают свою работу. (Оддо, Тони). Тоже самое и с Аргентиной. У них была команда. Никто же не спорит что Отаменди уже не на пике, и Ди Мария своё отыграл. И Эми Мартинесу до Куртуа далеко. Однако у них всё получилось.
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Илнур Кара
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Ответ Акира_1
Который выигрывал ЧМ с этой сборной. 🤡
И проигрывал ЧМ с этой же сборной. Глупо с его стороны такие высказывания делать так как этот состав на финал он выбирал
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JURAVLI
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Дешаму сложно признать, что самый молодой тренер ЧМ лучше подготовился к матчу и переиграл его
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Jordan95
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Дешам обыкновенный талисман сборной. Капитан того самого состава 98 года, иди старичок вместо декораций будешь.

С таким составом играть в такой отстойный футбол может только действительно физрук с большой буквы. 4 года назад так же играли.

Чисто давят звёздным составом и звёздной скамейкой.

У команды вылетает 6-7 игроков, и они все равно по именам #1 . И только следом идут бразильцы, португальцы и англичане.

Но аргентинцы благодаря страсти и Месси разнесли французов почти под ноль. Овертайм был абсолютно несправедлив.
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turra
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Ага... А Бензема в товарках за Реал пылил...
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ShamilK
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А состав на игру кто выбирал? Он не хочет взять ответственность на себя или как?
С таким поколением, как у французов жаловаться на что-либо это даже как-то стыдно. Отскочили от Англии с Марокко, но находятся те, кто все равно хвалит французов
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NartApsua
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Ответ Alex Legend
А что в них не так? Хорошие игроки. Де Поль вообще за двоих бегал в каждом матче.
Хорошие игроки, да. Спорить с этим глупо. Де Поль вообще провел турнир жизни. Но проблема в том, что ни один из этих "хороших игроков" не выступает в клубе-гранде. А это о чем-то, да говорит. В первую очередь об уровне этих игроков.
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titov-and-trubach
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Ответ ruslan_khaibulov
Для некоторых это был первый финал) он угорает что-ли?) У Аргентины для всех кроме Месси и Ди Марии это был первый финал. Франция сейчас наголову выше всех по составу игроков и глубине скамейки, и то как она отбивалась от Марокко забив дурной быстрый гол и вжавшись в штрафную в стиле Рубина Бердыева против Барсы Гвардмолы говорит о тренере который плохо использует игроков и накачивает их гормоном трусости
Наголову выше, поэтому усиливает игру Фофана, Коло-Муани и Тюрам, а в старте безальтернативен Жиру и Рабьо.
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dmsld
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Ответ #SharkTeam
Но они должны быть готовы. Дешам же не про имена говорит, а про готовность к матчу
Как мне показалось, реально несколько человек не очень понимали, где они находятся. Тут безусловно - недоработка ДД. Что он и признал, сделав несколько замен. А еще сильно сказалась ситуация с Паваром, так как Кюнде выдал матч(особенно первые 60 минут) на 0 из 10. А заменить некем.
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Родя Раскольников
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>Для некоторых из них это первый финал, нечто особенное.

А для почти всего состава Аргентины кроме Месси, Ди Марии и Отаменди это был первый ЧМ.
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Пилипенко Дмитрий
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Ага, Бензема наверное
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unai
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Видимо эти пятеро: Кунде, Упамекано, Тчуамени, Дембеле, Жиру (судя по ранней замене).
В то же время у Аргентины в старте: Молина, Ромеро, Тальяфико, Мак Алистер, Фернандес, Де Пауль, Альварес…
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Alex Legend
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Ответ Тимур Незаметдинов
Что же ты их выпускал тогда?
Там у них весь турнир то одни, то другие с простудой вылетали.
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Alex Legend
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Ответ Isa Babaev
Некрасиво после матча такое говорить, команда все силы оставила на поле, пенальти 50/50
Ну по крайней мере открыто сказал, что Франция час играла ужасно. И с этим трудно спорить.
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Ковид 07.10.52
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Заголовок не соответствует смыслу сказанному тренером...Главное, что физически были не готовы...и это понятно все-таки состав французов был более загружен играми. чем аргентинский...
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