Дешам о финале ЧМ-2022: «Минимум 5 игроков основы Франции не соответствовали уровню такого матча»

вспомнил финал чемпионата мира в Катаре.

и Аргентина сыграли 2:2 в основное время, затем забили по голу в овертайме. В серии пенальти аргентинцы были сильнее.

«У нас было четыре или пять игроков в стартовом составе, которые были не так хороши физически. Есть и эмоциональная сторона. Для некоторых из них это первый финал, нечто особенное.

Нас не было час. Потом мы вернулись из ниоткуда. Мы столкнули их.

По факту из одиннадцати игроков, вышедших в стартовом составе, было как минимум пять, которые не соответствовали уровню такого матча и такому сопернику», – сказал тренер сборной Франции.

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