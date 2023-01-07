«Челси» заключил с лучшим бомбардиром «Мольде» Фофана контракт до 2029-го с опцией продления на год

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Норвегия трансферы Мольде Давид Фофана Футбол

«Челси» завершил трансфер нападающего Давида Фофана из «Мольде».

Лондонский клуб сообщил, что заключил с форвардом из Кот-д’Ивуара контракт сроком до 2029 года с опцией продления еще на год.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за 20-летнего игрока 12 млн евро.

Фото: chelseafc.com

В 2022 году Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Он стал лучшим бомбардиром «Мольде».

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Chernoy
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Теперь понятна задача Поттера, сделать лондонский Брайтон и конкурировать с Кристал Пэлэс и Брентфордом.
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OldRedWhite
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Очень хорошо смотрелся в местной Лиге !
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Lex Lex
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Надеюсь не в аренду , хочу чтоб вытеснил бесполезного Аубу
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Fooler
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В защиту покупают середняков за 60 лямов,а в нападение нормального завершителя купить не могут..
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А.В.Бубнов
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Трансферы середняка при бюджете бездонного мешка. Проект уникален свой тупостью, конечно
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Люди Как люди
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Дембеле уступают место Фофане.
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Андрей
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Ответ Алексей Фирстов
Только время покажет хороший это трансфер или нет.
Капитан очевидность)
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Мурад Салманов
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Думаю это топ трансфер.
20 лет, ещё многое впереди, главное не сдаваться и выиграть борьбу за основу.
Удачи парню
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Дмитрий Бойко
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Ответ error505
Залог успеха Челси - больше Фофан
Главное чтоб не большее Фофана в лазарете
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russanov04@mail.ru
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Боэли играет с Челси, как с новой игрушкой- покупает для клуба разных игроков, не думая- подойдут или нет, и куда игроков девать потом. Боюсь, что так футбольные суперклубы не создаются
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Chyngyz Orozaliev
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Челси превращается в середняк)
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Акира_1
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Даже он лучше, чем пассажир Обамеянг. 🤷‍♂️
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Акира_1
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Ответ error505
Залог успеха Челси - больше Фофан
Да, но пока почему-то наоборот
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Marcus-light
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Ответ Алексей Фирстов
Только время покажет хороший это трансфер или нет.
Топовый
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LIBerly
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Удачи ему!
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Вакилич
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Добро пожаловать, Шакил.
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Нико Гонсалес
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Легенда фифы)
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error505
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Залог успеха Челси - больше Фофан
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DolJun
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сразу в старт трансфер
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Алексей Фирстов
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Только время покажет хороший это трансфер или нет.
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