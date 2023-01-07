«Челси» заключил с лучшим бомбардиром «Мольде» Фофана контракт до 2029-го с опцией продления на год

« » завершил трансфер нападающего из « ».

Лондонский клуб сообщил, что заключил с форвардом из Кот-д’Ивуара контракт сроком до 2029 года с опцией продления еще на год.

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за 20-летнего игрока 12 млн евро.

Фото: chelseafc.com

В 2022 году Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Он стал лучшим бомбардиром «Мольде».

Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.