«Челси» заключил с лучшим бомбардиром «Мольде» Фофана контракт до 2029-го с опцией продления на год
«Челси» завершил трансфер нападающего Давида Фофана из «Мольде».
Лондонский клуб сообщил, что заключил с форвардом из Кот-д’Ивуара контракт сроком до 2029 года с опцией продления еще на год.
Ранее стало известно, что «Челси» заплатит за 20-летнего игрока 12 млн евро.
Фото: chelseafc.com
В 2022 году Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Он стал лучшим бомбардиром «Мольде».
Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
20 лет, ещё многое впереди, главное не сдаваться и выиграть борьбу за основу.
Удачи парню