«Челси» объявил о трансфере лучшего бомбардира «Мольде» Фофана. Его покупают за 12 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Норвегия трансферы Мольде Давид Фофана Футбол

«Челси» объявил о предстоящем переходе нападающего «Мольде» Давида Фофана.

Лондонский клуб опубликовал сообщение о предварительной договоренности, достигнутой с норвежскими партнерами. Футболист присоединится к «синим» 1 января.

Сообщалось, что «Челси» заплатит 12 млн евро.

В 2022 году Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Он лучший бомбардир «Мольде».

Подробно со статистикой 20-летнего ивуарийца можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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#SharkTeam
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Сколько уже синий мешок потратил на этих фофан и кукурелей?
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Гегенпрессинг Рангника
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Челси уже скоро пол миллиарда потратит меньше чем за год и это без зарплаты, ждём санкции и исключение мешка отовсюду. Первый фофан комом, а второй знакомым
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Леван Мкртчян
Перебор. Тогда в раздевалке будет сильно фофанить
То есть шуметь?
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Матрёшка Ефросиьевна
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Ответ Slavanya
Если сильно постараются то можно собрать 11 Фофана в старте
В лиге 1 их без проблем можно на всю команду найти
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Экзорцизм Глейзеров
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Закончат как МЮ сульшера. Мольде оно такое
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WelcomeBackPURE
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Это вместо чела из Монако ? Или он тоже ?
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Леван Мкртчян
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Ответ Slavanya
Если сильно постараются то можно собрать 11 Фофана в старте
Перебор. Тогда в раздевалке будет сильно фофанить
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Roy Nelson
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Щелбана когда подпишут? ЛосярА, тоже уже на подходе. Ох Боули и аферист...
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LIBerly
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Торги на лучшую шутку о Фофанах объявляются открытыми!
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LosBlancos
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Неплохо челси жжёт
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Ярик01
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Забавно, что в 2021 году он забил 0 голов за 18 игр, в 2022 году аж 15
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zip13
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в каждой линии по Фофану
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Nuraly Amirov
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Самый дешевый Фофана в Челси
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DolJun
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вместо брои надо полагать
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ZamoRano
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Нафнаф и нифниф вытащат нашу родненькую чукоточку во все финалы!!! Я уверена!
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конь Мюллера)
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Перспективная ветка😁
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Арсений Элин
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Пока видимо как игрока ротации на перспективу...
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Slavanya
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Если сильно постараются то можно собрать 11 Фофана в старте
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Google Pixel 7 Pro
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Столько Фофана стало, скоро затмят Дембелей, Сиссок, Траоре и Мендей.
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