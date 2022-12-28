«Челси» объявил о трансфере лучшего бомбардира «Мольде» Фофана. Его покупают за 12 млн евро

« » объявил о предстоящем переходе нападающего « » .

Лондонский клуб опубликовал сообщение о предварительной договоренности, достигнутой с норвежскими партнерами. Футболист присоединится к «синим» 1 января.

Сообщалось, что «Челси» заплатит 12 млн евро.

В 2022 году Фофана провел 24 матча в высшей лиге Норвегии и забил 15 голов. Он лучший бомбардир «Мольде».

Подробно со статистикой 20-летнего ивуарийца можно ознакомиться здесь.

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