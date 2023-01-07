«Астон Вилла» не продаст Эмилиано Мартинеса зимой, несмотря на интерес нескольких клубов
Эмилиано Мартинес вряд ли уйдет из «Астон Виллы» этой зимой.
После успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Аргентины голкипер привлек внимание нескольких клубов, пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.
Несмотря на это, «Астон Вилла» не планирует продавать Мартинеса этой зимой. Эмилиано тоже не хочет уходить из бирмингемского клуба.
В контракте голкипера с «Астон Виллой» нет отступных, поэтому возможный его трансфер зависит лишь от решения клуба.
В этом сезоне 30-летний вратарь пропустил 19 голов в 16 матчах АПЛ. Его полную статистику можно изучить здесь.
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