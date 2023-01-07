«Астон Вилла» не продаст Эмилиано Мартинеса зимой, несмотря на интерес нескольких клубов

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес вряд ли уйдет из «Астон Виллы» этой зимой.

После успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Аргентины голкипер привлек внимание нескольких клубов, пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Несмотря на это, «Астон Вилла» не планирует продавать Мартинеса этой зимой. Эмилиано тоже не хочет уходить из бирмингемского клуба.

В контракте голкипера с «Астон Виллой» нет отступных, поэтому возможный его трансфер зависит лишь от решения клуба.

В этом сезоне 30-летний вратарь пропустил 19 голов в 16 матчах АПЛ. Его полную статистику можно изучить здесь.

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7 комментариев

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Goofts
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Мартинес играет в этом сезоне в АПЛ, лучше же хеа, кепы, и других именитых вратарей, со слабой защитой за 16матчей пропустил 19, результат вполне приличный!
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SpainFan
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Ответ corazón blanco
По характеру - да. Но в Атлетико есть Облак, который, как вратарь на две головы сильнее Мартинеса во всех аспектах, кроме пенальти.
Облак сильно сдал в последнее время. По отраженным ударам он вроде 17 место в Ла Лиге занимает
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Direct free kick
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Ответ CHELSEA_2008
Сгниет в середняке. Это карма.😁
Это просто тактика Эмери, тасовать вратарь, списывая прежних, раскрывать новых
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CHELSEA_2008
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Сгниет в середняке. Это карма.😁
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corazón blanco
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Ответ Умид Саримсаков
На самом деле по характеру игрок Атлетико Мадрид. Несмотря на его действия он хороший вратарь и эксперт по пенальти, так что не удивлюсь, если его купят за кругленькую сумму
По характеру - да. Но в Атлетико есть Облак, который, как вратарь на две головы сильнее Мартинеса во всех аспектах, кроме пенальти.
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damondiamond
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Чуваку надо в медиа футбол переходить
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Умид Саримсаков
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На самом деле по характеру игрок Атлетико Мадрид. Несмотря на его действия он хороший вратарь и эксперт по пенальти, так что не удивлюсь, если его купят за кругленькую сумму
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