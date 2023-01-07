«Астон Вилла» не продаст Эмилиано Мартинеса зимой, несмотря на интерес нескольких клубов

вряд ли уйдет из «Астон Виллы» этой зимой.

После успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Аргентины голкипер привлек внимание нескольких клубов, пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

Несмотря на это, « » не планирует продавать Мартинеса этой зимой. Эмилиано тоже не хочет уходить из бирмингемского клуба.

В контракте голкипера с «Астон Виллой» нет отступных, поэтому возможный его трансфер зависит лишь от решения клуба.

В этом сезоне 30-летний вратарь пропустил 19 голов в 16 матчах . Его полную статистику можно изучить здесь.

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