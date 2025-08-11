Колыванов о «Спартаке»: «Невероятно много пропускает, с таким составом — так нельзя. Футбол у них разрозненный. Не вижу целостности ни в обороне, ни в атаке»
Игорь Колыванов оценил старт «Спартака» в сезоне Мир РПЛ.
После 4 туров красно-белые с 4 очками занимают в таблице 11-е место.
«Спартак» просто невероятно много пропускает (8 голов в 4 матчах – Спортс”), вот от «Локо» — сразу четыре. Для такой команды, с таким составом, с такими приобретениями — так нельзя.
И футбол у них разрозненный. Я не вижу целостности ни в обороне, ни в атаке. Моменты есть, но в защите так играть нельзя. Тем более, когда все знают, что у «Локомотива» в составе есть быстрые игроки.
И, конечно, надо отдать должное Батракову, который оформил хет-трик, – сказал бывший нападающий сборной России.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31247 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости