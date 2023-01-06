«Детишки в Италии знают Дзюбу. Артем был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за ЧМ-2018». Экс-менеджер «Ромы» Сапега о форварде

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Футбол

Экс-менеджер «Ромы» по международному развитию рассказал о популярности Артема Дзюбы в Италии.

Ранее Александр Сапега также занимал пост директора департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита».

«Дзюба мне очень сильно помогал, потому что Артема знают в Европе и в мире. Например, мы делали детский лагерь в Италии, и разговор был такой: «Так, окей ― «Зенит» мы знаем, вы играете в Лиге чемпионов. А кто там играет? А, точно, Дзюба!»

Детишки в Италии знают Дзюбу, везде в Европе все его знают, а не Малкома. Артем был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за чемпионата мира-2018», — сказал Сапега.

7 комментариев

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Евгений Резцов
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Ответ Фарид Харисов
Думаю, что это вполне реально. Фанаты пространства бывшего СССР помнят Питера Крауча, потому что прикольный форвард дылда. Наверное по такому принципу европейским детишкам смотревшим ЧМ 2018 запомнился выпендрежный и зажигательный гигант Дзюба.
Я отдыхал в Риме в 2016-ом году и играл с детьми на пляже. Когда я сказал, что из России, то мне назвали Дзюбой. Причем несколько раз, в разные дни, разные дети. И это было даже до ЧМ-2018
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zer
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Дзюба фигнёй страдает, если хотел бы попробовать себя в той же Италии уж в клубе аутсайдере мог бы себе место найти, но вопрос финансовых требований. а в паспорт там не смотрят и заработать Артём уже успел. сейчас опять пропустил несколько месяцев, которые мог потратить на подготовку и на что он надеется? даже в Турции не прокатило после фитнеса заиграть
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encaro_one
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Ответ Фарид Харисов
Думаю, что это вполне реально. Фанаты пространства бывшего СССР помнят Питера Крауча, потому что прикольный форвард дылда. Наверное по такому принципу европейским детишкам смотревшим ЧМ 2018 запомнился выпендрежный и зажигательный гигант Дзюба.
Помнят Питера Крауча по выступлениям в АПЛ, в первую очередь, что активно показывали на бесплатных каналах.
Где римские фанаты могли бы посмотреть РПЛ в большом объеме ...
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Захар Кривостоев
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« Ранее Александр Сапега также занимал пост директора департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита».» - ну тут всё ясно. На самом деле Дзюбу даже в России уже детишки забыли, не то что в Италии.
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encaro_one
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Ответ Муканов Арманбек
Думаю из Зенита болельщики Ромы навсегда запомнили Малкома
Но лишь из-за перехода в Барселону ..
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Фарид Харисов
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Думаю, что это вполне реально.

Фанаты пространства бывшего СССР помнят Питера Крауча, потому что прикольный форвард дылда.

Наверное по такому принципу европейским детишкам смотревшим ЧМ 2018 запомнился выпендрежный и зажигательный гигант Дзюба.
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Муканов Арманбек
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Думаю из Зенита болельщики Ромы навсегда запомнили Малкома
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