«Детишки в Италии знают Дзюбу. Артем был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за ЧМ-2018». Экс-менеджер «Ромы» Сапега о форварде
Экс-менеджер «Ромы» по международному развитию рассказал о популярности Артема Дзюбы в Италии.
Ранее Александр Сапега также занимал пост директора департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита».
«Дзюба мне очень сильно помогал, потому что Артема знают в Европе и в мире. Например, мы делали детский лагерь в Италии, и разговор был такой: «Так, окей ― «Зенит» мы знаем, вы играете в Лиге чемпионов. А кто там играет? А, точно, Дзюба!»
Детишки в Италии знают Дзюбу, везде в Европе все его знают, а не Малкома. Артем был самым популярным игроком «Зенита» за пределами России из-за чемпионата мира-2018», — сказал Сапега.
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Наверное по такому принципу европейским детишкам смотревшим ЧМ 2018 запомнился выпендрежный и зажигательный гигант Дзюба.