Сын Бекхэма Ромео перешел в «Брентфорд» на правах аренды из «Интер Майами». Он будет играть за вторую команду
«Брентфорд» арендовал Ромео Бекхэма.
20-летний атакующий хавбек – сын Дэвида Бекхэма, совладельца «Интер Майами». У этого клуба «Брентфорд» арендовал игрока до конца сезона.
Ромео будет выступать за вторую команду «Брентфорда».
Бекхэм-младший выступал за вторую команду «Интер Майами». На его счету 26 матчей и два гола в чемпионате.
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