Сын Бекхэма Ромео перешел в «Брентфорд» на правах аренды из «Интер Майами». Он будет играть за вторую команду

Теги МЛС премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм трансферы Брентфорд Интер Майами Футбол

«Брентфорд» арендовал Ромео Бекхэма.

20-летний атакующий хавбек – сын Дэвида Бекхэма, совладельца «Интер Майами». У этого клуба «Брентфорд» арендовал игрока до конца сезона.

Ромео будет выступать за вторую команду «Брентфорда».

Бекхэм-младший выступал за вторую команду «Интер Майами». На его счету 26 матчей и два гола в чемпионате.

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9 комментариев

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KaizerSoze
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Ответ Under
О да, ведь речь же идёт про тот самый дубль Брентфорда, куда кто только ни пытался попасть, но не всех брали.
Я полностью согласен с вами, но при этом, кажется, ромеро действительно способный юноша, что только подтверждает 👍🏻
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El_Russo
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Ответ 9chymzyxvz
Классный парень) фанат Месси) как то Бэкхем сказал что его дети любят Месси больше чем его)))) Все жду когда он в топ команду попадёт, мб и получится
Лично с ним знаком?) Или он классный парень только потому, что фанат Месси?)
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9chymzyxvz
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Классный парень) фанат Месси) как то Бэкхем сказал что его дети любят Месси больше чем его)))) Все жду когда он в топ команду попадёт, мб и получится
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Флоренти́но Пéрес
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Удачи мини-Бэксу
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Пако
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Доброго футбольного пути Ромео Бекхэму! Хочется надеяться, что это имя не затеряется во вторых составах.
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Under
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Ответ Reanimation
Блат везде блат
О да, ведь речь же идёт про тот самый дубль Брентфорда, куда кто только ни пытался попасть, но не всех брали.
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avcgloronalduMU
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У него девушка живёт и работает в Англии, ему из-за этого не удобно жить в США

У него подписчиков в инсте больше 3 млн, ей спонсор puma
Так что тут все выиграют, вот о нем написали на спортс ру например
+20
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Reanimation
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Блат везде блат
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error505
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Пошел по стопам отца в АПЛ, удачи!
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