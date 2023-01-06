«Брентфорд» арендовал Ромео Бекхэма.

20-летний атакующий хавбек – сын , совладельца « ». У этого клуба « » арендовал игрока до конца сезона.

Ромео будет выступать за вторую команду «Брентфорда».

Бекхэм-младший выступал за вторую команду «Интер Майами». На его счету 26 матчей и два гола в чемпионате.