«Брентфорд» арендовал вингера «Фрайбурга» Шаде с выкупом за 25 млн евро. Это рекорд обоих клубов

« » оформил трансфер .

Английский клуб сообщил о переходе 21-летнего полузащитника «Фрайбурга» на правах аренды.

Формат сделки предусматривает обязательное право выкупа. «Брентфорд» в своем заявлении отметил, что собирается летом подписать новый контракт с Шаде на пять лет. Англичане не раскрыли сумму, но назвали сделку рекордной.

Журналист Флориан Плеттенберг информирует о том, что « » получит 25 миллионов за Шаде – это будет рекордная продажа для немецкого клуба.

Хавбек провел 8 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги и забил один гол.

Фото: brentfordfc.com