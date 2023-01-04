«Брентфорд» арендовал вингера «Фрайбурга» Шаде с выкупом за 25 млн евро. Это рекорд обоих клубов
«Брентфорд» оформил трансфер Кевина Шаде.
Английский клуб сообщил о переходе 21-летнего полузащитника «Фрайбурга» на правах аренды.
Формат сделки предусматривает обязательное право выкупа. «Брентфорд» в своем заявлении отметил, что собирается летом подписать новый контракт с Шаде на пять лет. Англичане не раскрыли сумму, но назвали сделку рекордной.
Журналист Флориан Плеттенберг информирует о том, что «Фрайбург» получит 25 миллионов за Шаде – это будет рекордная продажа для немецкого клуба.
Хавбек провел 8 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги и забил один гол.
Фото: brentfordfc.com
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