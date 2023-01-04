«Брентфорд» арендовал вингера «Фрайбурга» Шаде с выкупом за 25 млн евро. Это рекорд обоих клубов

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Фрайбург Брентфорд Кевин Шаде Футбол

«Брентфорд» оформил трансфер Кевина Шаде.

Английский клуб сообщил о переходе 21-летнего полузащитника «Фрайбурга» на правах аренды.

Формат сделки предусматривает обязательное право выкупа. «Брентфорд» в своем заявлении отметил, что собирается летом подписать новый контракт с Шаде на пять лет. Англичане не раскрыли сумму, но назвали сделку рекордной.

Журналист Флориан Плеттенберг информирует о том, что «Фрайбург» получит 25 миллионов за Шаде – это будет рекордная продажа для немецкого клуба.

Хавбек провел 8 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги и забил один гол.

Фото: brentfordfc.com

5 комментариев

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За Валенсию с 1999
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Довольно бездарный игрок, который ничем особым не выделялся. За такие деньги лучше бы Грифо взяли
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кuraakula belov
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Им бы ЦФ лучше взять на случай если Тоуни из-за ставок отдыхать придётся, края и так бодрые
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M_i_t_y_a
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Явно нашли датские корни, других игроков они не берут
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Amalfitano
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Абзац. Английский середняк зимой покупает среднего игрока у немецкого середняка за такие бабки, что итальянские топы не могут потратить.
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фан лузеров
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По мне Брентфорд не берут кого попало
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