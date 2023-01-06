Ван Дейк выбыл на несколько недель из-за травмы

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Брентфорд Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк выбыл на несколько недель из-за травмы.

Об этом рассказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

31-летний защитник из-за повреждения подколенного сухожилия был заменен в перерыве матча АПЛ против «Брентфорда» (1:3).

«Это сильный удар. Он не чувствовал ничего особенного, и я заменил его, чтобы не рисковать.

В итоге диагноз оказался довольно суровым. Речь идет о нескольких неделях. Больше месяца, возможно. Надеюсь, все пройдет быстро, но посмотрим. Пока что он недоступен.

Для Вирджила, конечно, это тяжело, но он провел невероятное количество игр за эти годы. Мы не можем использовать его на поле, но он поможет нам за его пределами», – заявил Клопп.

Травма ван Дейка оказалась серьезнее, чем ожидалось. Защитник «Ливерпуля» был заменен в перерыве игры с «Брентфордом»

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17 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
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Проклятье по второму кругу пошло. Осталось Клоппу травму получить.
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AC.Milan.Fan
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Ливер конкретно сейчас колбасит, от финала ЛЧ до места вне топ 4 ...
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ ZA.RMA
у меня триггер скоро на это имя начнётся
Я люблю тебя Зарема !!!
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AC.Milan.Fan
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Могут даже и в топ 4 не попасть, судя по хорошей игре Ньюкасла и МЮ ☝️
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ZA.RMA
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Зарема ?
у меня триггер скоро на это имя начнётся
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VladCory
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Вот Клоппу то прет ( чем провинился то перед судьбинушкой?
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Комнатный олень
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Джикию в Ливерпуль! Спасать сезон!
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инок
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Здоровья ван Дейку и благополучного восстановления!
Без него Ливерпулю будет трудно...
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Арман Мартиросян
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Я же говорю, там просто гениальные специалисты физподготовки сидят. Довести Ван Дейка до мышечной травмы это реально запредельный уровень. Браво!
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ ZA.RMA
Травмы - это всегда плохо..здоровья!
Зарема ?
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AC.Milan.Fan
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Посыпался Ливер, без Ван Дейка им совсем тяжело будет, если даже Брентфорду без шансов 1 - 3 влетели ...
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Виталик Кравченко
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Состав Ливерпуля из лазарета уже чуть ли не сильнее состава здоровых игроков.
ВВД здоровья!
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Дима Колесов
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Полная пи3 да
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ZA.RMA
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Травмы - это всегда плохо..здоровья!
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ман сити фейк
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Ответ alim_liver_kz
Учитывая его форму, это может быть и лучше
У немецкого тренера не хватает смелости посадить Дейка на банку
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Montenegro Serbian
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Ответ alim_liver_kz
Учитывая его форму, это может быть и лучше
Травма никогда не бывает к лучшему, ибо после неё набрать кондиции гораздо тяжелей, чем просто подтянуть провисающую в текущий момент форму.
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alim_liver_kz
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Учитывая его форму, это может быть и лучше
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