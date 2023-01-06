Вирджил ван Дейк выбыл на несколько недель из-за травмы.

Об этом рассказал главный тренер «Ливерпуля» .

31-летний защитник из-за повреждения подколенного сухожилия был заменен в перерыве матча против « » (1:3).

«Это сильный удар. Он не чувствовал ничего особенного, и я заменил его, чтобы не рисковать.

В итоге диагноз оказался довольно суровым. Речь идет о нескольких неделях. Больше месяца, возможно. Надеюсь, все пройдет быстро, но посмотрим. Пока что он недоступен.

Для Вирджила, конечно, это тяжело, но он провел невероятное количество игр за эти годы. Мы не можем использовать его на поле, но он поможет нам за его пределами», – заявил Клопп.

Травма ван Дейка оказалась серьезнее, чем ожидалось. Защитник «Ливерпуля» был заменен в перерыве игры с «Брентфордом»