Карло Анчелотти: «Беллингем на ЧМ-2022 показал, что является отличным полузащитником. Но я сосредоточен на своих хавбеках, они очень хороши»
Карло Анчелотти высказался о Джуде Беллингеме на фоне возможного перехода игрока в «Реал».
«Беллингем на ЧМ-2022 показал, что он является отличным полузащитником.
Там было много молодых футболистов – Энцо Фернандес играл хорошо, испанцы Педри и Гави. Подрастает много молодых полузащитников, и Беллингем – один из них.
Но я сосредоточен на своих полузащитниках, которые очень хороши. Молодые Орельен Тчуамени, Камавинга и Вальверде. У нас много молодежи», – сказал главный тренер мадридской команды.
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