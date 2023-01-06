Карло Анчелотти: «Беллингем на ЧМ-2022 показал, что является отличным полузащитником. Но я сосредоточен на своих хавбеках, они очень хороши»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Орельен Тчуамени Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти высказался о Джуде Беллингеме на фоне возможного перехода игрока в «Реал».

«Беллингем на ЧМ-2022 показал, что он является отличным полузащитником.

Там было много молодых футболистов – Энцо Фернандес играл хорошо, испанцы Педри и Гави. Подрастает много молодых полузащитников, и Беллингем – один из них.

Но я сосредоточен на своих полузащитниках, которые очень хороши. Молодые Орельен Тчуамени, Камавинга и Вальверде. У нас много молодежи», – сказал главный тренер мадридской команды.

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5 комментариев

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Ответ Aleksey Sandakov
Макманаман играл за Реал отлично. Да и Бэкхем тоже, просто тогда в целом были проблемы в клубе. Бэйл первые сезоны играл превосходно, но потом проблемы с башкой какие-то начались)
Всё верно - и Макманаман, и Бекхэм, и Оуэн выступали в "Реале" вполне прилично. А валлиец Бэйл в определённый период (до травмы), тот вообще играл в "Реале" классно.
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Пако
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Мнение Карло Анчелотти безусловно продиктовано той его трансферной инициативой и самостоятельностью, которую лимитирует президент клуба - Флорентино Перес, политика последнего в этом вопросе.
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Aleksey Sandakov
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Ответ Vitalik Barbacari
ну все ок, но покажите 1 англичанина который в Реал заиграл как топ игрок, да даже в Испаний. Английские игроки это кот в мешке) надеюсь ошибаюсь и он заиграет в Реале если все-таки перейдет.
Макманаман играл за Реал отлично. Да и Бэкхем тоже, просто тогда в целом были проблемы в клубе. Бэйл первые сезоны играл превосходно, но потом проблемы с башкой какие-то начались)
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Армен Амбарян
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Ответ Vitalik Barbacari
ну все ок, но покажите 1 англичанина который в Реал заиграл как топ игрок, да даже в Испаний. Английские игроки это кот в мешке) надеюсь ошибаюсь и он заиграет в Реале если все-таки перейдет.
Стив Макманам вроде норм заиграл
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Vitalik Barbacari
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ну все ок, но покажите 1 англичанина который в Реал заиграл как топ игрок, да даже в Испаний. Английские игроки это кот в мешке) надеюсь ошибаюсь и он заиграет в Реале если все-таки перейдет.
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