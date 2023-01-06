высказался о на фоне возможного перехода игрока в « ».

«Беллингем на ЧМ-2022 показал, что он является отличным полузащитником.

Там было много молодых футболистов – Энцо Фернандес играл хорошо, испанцы Педри и Гави. Подрастает много молодых полузащитников, и Беллингем – один из них.

Но я сосредоточен на своих полузащитниках, которые очень хороши. Молодые Орельен Тчуамени, Камавинга и Вальверде. У нас много молодежи», – сказал главный тренер мадридской команды.