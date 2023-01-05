Кристоф Гальтье: «Мбаппе теперь воспринимают иначе, но но справится с давлением. Должны ценить его присутствие в «ПСЖ» и сборной»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье считает, что Килиан Мбаппе способен справиться с давлением общественности.

«Мы должны ценить присутствие Килиана в нашем клубе и в сборной Франции. Изменился ли он [после ЧМ-2022]? Нет. Он хотел поскорее начать играть снова.

Я думаю, поскольку он очень умный парень и схватывает все на лету, он должен понимать, что его теперь воспринимают иначе. Это не должно усиливать давление. Он способен справиться с этим. Килиан остался таким же, каким был в начале сезона», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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9 комментариев

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Direct free kick
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Ответ Игорь Замаруев
Вообще или на данный момент? Или на момент января 2023 года? Или в этом сезоне? Или при сравнении их в одном возрасте? Надо уточнять
С 2019 и по настоящее время + ЧМ 2018
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Rafa Mekhraliev
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Ответ AminO2
Но-но, справится? Или: оно справится?
* Она
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Игорь Климов
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Мбаппе нужно пару матчей отдохнуть и всё опять будет нормально.
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AminO2
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Но-но, справится? Или: оно справится?
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Ohotn1k
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Ответ Игорь Замаруев
Вообще или на данный момент? Или на момент января 2023 года? Или в этом сезоне? Или при сравнении их в одном возрасте? Надо уточнять
в тренажерном зале)
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Игорь Замаруев
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Ответ Direct free kick
Мбаппе сильнее месси
Вообще или на данный момент? Или на момент января 2023 года? Или в этом сезоне? Или при сравнении их в одном возрасте? Надо уточнять
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Игорь Замаруев
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Ответ bars1998
Тяжёлое бремя быть тренером ПСЖ это же надо лизать трём звёздам так что бы обидно ни кому не было 🤣
Высказать слова поддержки = лизать?
Тебя, видимо, никогда не поддерживали, а только лизали
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Direct free kick
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Мбаппе сильнее месси
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bars1998
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Тяжёлое бремя быть тренером ПСЖ это же надо лизать трём звёздам так что бы обидно ни кому не было 🤣
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