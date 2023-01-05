Кристоф Гальтье: «Мбаппе теперь воспринимают иначе, но но справится с давлением. Должны ценить его присутствие в «ПСЖ» и сборной»

считает, что способен справиться с давлением общественности.

«Мы должны ценить присутствие Килиана в нашем клубе и в сборной Франции. Изменился ли он [после ЧМ-2022]? Нет. Он хотел поскорее начать играть снова.

Я думаю, поскольку он очень умный парень и схватывает все на лету, он должен понимать, что его теперь воспринимают иначе. Это не должно усиливать давление. Он способен справиться с этим. Килиан остался таким же, каким был в начале сезона», – сказал главный тренер « ».

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