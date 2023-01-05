Аллегри о трансферах «Ювентуса»: «Они полезны, когда это необходимо. С глубиной состава у нас все в порядке»

считает, что у «Ювентуса» нет необходимости подписывать новых игроков.

– Новый состав руководства будет объявлен 18 января. Означает ли это, что «бьянконери» не будут совершать новых покупок в зимнее трансферное окно?

– Думаю, мы создали хорошую команду, но на данный момент некоторые игроки травмированы. Многие молодые игроки прогрессируют, и мы должны быть счастливы, зная, что все еще можем развиваться. С точки зрения глубины состава у нас все в порядке.

Я верю в клуб, я сотрудничаю с [Федерико] Керубини (спортивный директор – прим.), он держит меня в курсе. Трансферы полезны, когда они нужны, а если нет, то менять состав бесполезно. С нашей командой и так все в порядке, – сказал главный тренер « » в интервью DAZN.