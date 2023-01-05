«Милан» сократил отставание от «Наполи» в Серии А до 5 очков. Неаполитанцы опережают «Ювентус» на 7 баллов, «Интер» – на 8

Теги Интер Рома Лацио Ювентус серия А Италия Наполи Милан Футбол

Отрыв лидера Серии А от второго места сократился. 

В 16-м туре чемпионата Италии «Наполи», занимающий 1-е место, уступил «Интеру» (0:1), а «Милан», идущий вторым, обыграл «Салернитану» (2:1). Разрыв между этими командами сократился до 5 очков: на счету неаполитанцев осталось 41 очко, у «россонери» теперь 36 баллов. 

Третье место в таблице занимает «Ювентус», набравший 34 очка, четвертым идет «Интер» с 33 баллами. 

Римские команды «Лацио» и «Рома» набрали по 30 очков и занимают 5-е и 6-е места соответственно. 

Игры 17-го тура Серии А пройдут с 7 по 9 января. 

7 комментариев

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0rbit
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Ответ инок
Тем интереснее будет смотреть Серию А, но Наполи не упустит свою победу. Они заслужили её!
лол, если снова выйдут в лч будет успех.
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инок
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Тем интереснее будет смотреть Серию А, но Наполи
не упустит свою победу. Они заслужили её!
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darby crash
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Ахах. Милан ничего не сократил, дб. Это сделал Интер))
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Игорь Новиков
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Милан, вперёд.
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Кино Музыка
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Много, но достижимо.
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Beckit
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Ответ d.xoxlov
Спаллетти-стайл начинается?
Похоже на то, но Интер их сегодня связал и практически без особых шансов
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d.xoxlov
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Спаллетти-стайл начинается?
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