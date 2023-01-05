«Милан» сократил отставание от «Наполи» в Серии А до 5 очков. Неаполитанцы опережают «Ювентус» на 7 баллов, «Интер» – на 8

Отрыв лидера Серии А от второго места сократился.

В 16-м туре чемпионата Италии « », занимающий 1-е место, уступил « » (0:1), а «Милан», идущий вторым, обыграл «Салернитану» (2:1). Разрыв между этими командами сократился до 5 очков: на счету неаполитанцев осталось 41 очко, у «россонери» теперь 36 баллов.

Третье место в таблице занимает « », набравший 34 очка, четвертым идет «Интер» с 33 баллами.

Римские команды « » и « » набрали по 30 очков и занимают 5-е и 6-е места соответственно.

Игры 17-го тура Серии А пройдут с 7 по 9 января.