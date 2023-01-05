Аллегри про 1:0 с «Кремонезе»: «Непростая победа, допустили много ошибок. Сделали еще один шаг вперед»

Теги Ювентус серия А Италия Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Кремонезе Хуан Куадрадо Поль Погба Адриен Рабьо Аркадиуш Милик Душан Влахович Сэм Айлинг Футбол

Массимилиано Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Кремонезе» (1:0).

«Мы знали, что будет трудно, «Кремонезе» – команда, которая много прессингует и бегает, а мы допустили много технических ошибок. Это хорошая победа, еще один шаг вперед. Ребята хорошо провели первый тайм, Милик забил отличный гол, но победить было тяжело. Играть против «Кремонезе» непросто.

Рабьо играл в финале чемпионата мира, а у нас много игроков, которым не хватает игрового времени. Айлинг провел хороший матч, нам важно иметь таких игроков, готовых войти в игру, особенно сейчас, когда матчи проводятся каждые четыре дня.

Ди Мария сегодня тренировался, похоже, он чувствует себя лучше. У него экстраординарные качества, и, надеюсь, скоро он будет доступен. Состояние Погба тоже улучшается, как и Влаховича и Куадрадо – у нас осталось еще пять месяцев», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

«Ювентус» в матче 16-го тура Серии А обыграл «Кремонезе» благодаря голу Аркадиуша Милика на 91-й минуте. «Бьянконери» идут на 3-м месте турнирной таблицы, набрав 34 очка.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wojtech66
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
АллегриАут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MUthebest
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
7 подряд победных матчей на 0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2RIN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Такие победы способствуют хорошему настрою команды, Милик молодец, один момент-один гол, молодые понравились, особенно Зуле
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vel
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть снова играли прагматично и обороне не хватало надежности, но главное моменты в атаке создавали исправно и замысловато. Безнадеги не чувствовалось.

Мне понра...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аллегри: «Курочка по зёрнышку клюёт»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий