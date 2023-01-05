Аллегри про 1:0 с «Кремонезе»: «Непростая победа, допустили много ошибок. Сделали еще один шаг вперед»

прокомментировал победу « » над «Кремонезе» (1:0).

«Мы знали, что будет трудно, «Кремонезе» – команда, которая много прессингует и бегает, а мы допустили много технических ошибок. Это хорошая победа, еще один шаг вперед. Ребята хорошо провели первый тайм, Милик забил отличный гол, но победить было тяжело. Играть против «Кремонезе» непросто.

играл в финале чемпионата мира, а у нас много игроков, которым не хватает игрового времени. Айлинг провел хороший матч, нам важно иметь таких игроков, готовых войти в игру, особенно сейчас, когда матчи проводятся каждые четыре дня.

Ди Мария сегодня тренировался, похоже, он чувствует себя лучше. У него экстраординарные качества, и, надеюсь, скоро он будет доступен. Состояние Погба тоже улучшается, как и и – у нас осталось еще пять месяцев», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

«Ювентус» в матче 16-го тура Серии А обыграл «Кремонезе» благодаря голу Аркадиуша Милика на 91-й минуте. «Бьянконери» идут на 3-м месте турнирной таблицы, набрав 34 очка.