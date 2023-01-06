Кроос склоняется к еще одному сезону в «Реале». Он видит доверие Анчелотти

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос, скорее всего, продлит контракт с «Реалом».

33-летний хавбек не хочет доигрывать в клубе, получая мало игрового времени. Сообщалось, что он либо продлит контракт с «Реалом», либо завершит карьеру.

По информации Cadena SER, Кроос склоняется к тому, чтобы провести еще один сезон в мадридской команде.

У Тони были опасения в связи с тем, что в нынешнем сезоне его игровое время сократится. Однако он видит, что по-прежнему важен для главного тренера Карло Анчелотти, итальянец доверяет ему.

В этом сезоне Кроос провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.

Месси, Бензема, Модрич, Де Хеа, Канте – у кого еще из суперзвезд летом закончатся контракты?

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18 комментариев

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redsplean
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Че бы не играть 33 только стукнуло, молодой еще. Вон Лука постарше него а еще даже не думает о завершении карьеры
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FantasticFede
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Отличная новость. Принесёт ещё много пользы команде.
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corazón blanco
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Ответ AC.Milan.Fan
Вообще не понимаю Анчелотти как он мог продать 30 летнего Каземиро, когда в команде Кроссу уже 33 года и Модричу 37 лет ... 🤦‍♂️
Каземиро бы и не продали, если бы он сам не захотел уйти. Он выиграл все, что можно + предложитюли отличный контракт, как в финансовом плане, так и в долгосрочном ( на 5 лет). А Мадрид всегда идёт на встречу своим игрокам. Каземиро отдал всего себя и навсегда вписал свое имя в историю клуба.
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corazón blanco
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Тони немецкая машина, выверенный расчёт и хладнокровие. Благодарен Баварии за такого прекрасного футболиста. Легенда Мадрида!
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LIBerly
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Кросс очень хороший футболист, легенда Реала и всего немецкого футбола
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Владимир Самсонов
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Ответ AC.Milan.Fan
А зачем Каземиро было самому уходить из Реала в бестрофейник ? 🤦‍♂️
Бразильцы очень любят деньги. Особенно, когда уже выиграли всё что можно
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Игорь Новиков
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Ответ AC.Milan.Fan
Вообще не понимаю Анчелотти как он мог продать 30 летнего Каземиро, когда в команде Кроссу уже 33 года и Модричу 37 лет ... 🤦‍♂️
Каземиро сам захотел уйти. Его отпустили из уважения к заслугам.
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AC.Milan.Fan
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Ответ Амин Чич
А ты думаешь игрок сам не захотел уйти !?
А зачем Каземиро было самому уходить из Реала в бестрофейник ? 🤦‍♂️
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Амин Чич
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Ответ AC.Milan.Fan
Вообще не понимаю Анчелотти как он мог продать 30 летнего Каземиро, когда в команде Кроссу уже 33 года и Модричу 37 лет ... 🤦‍♂️
А ты думаешь игрок сам не захотел уйти !?
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AC.Milan.Fan
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Вообще не понимаю Анчелотти как он мог продать 30 летнего Каземиро, когда в команде Кроссу уже 33 года и Модричу 37 лет ... 🤦‍♂️
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Жанибек Аймешов
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Хорошая новость! Еще один год с Модричем, был бы супер👍
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Виталий Желтоусов
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Действительно хорошая новость для нас - болельщиков Реала.
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Антон Анч
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Как можно в принципе не доверять Кроосу?
Его игра - чистый хай-класс, а учитывая его отношение к делу и рабочую этику, какой вообще тренер может подумать "Так, ну Тони Кроосу я буду давать времени поменьше"?
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Азамат Кабертай
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Афигенная новость!❤️
Ещё один сезон с Кроосом и Модричем - это предел мечтаний мадридистов, передадут свой опыт Тчуамени, Камавинге, Вальверде , и, возможно , Беллингему
Уйду легендами, мягко, в хороших отношениях с клубом и при этом с подготовленной , мощной , молодой полузащитой
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Berekella 999
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Для меня Кроос самый стабильный игрок Реала
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Данияр Жумабекович
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Ну, ещё бы не доверять такому немецкому качеству. Ещё сезон и с Модричем в 2024 красиво можно завершать карьеру
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Амин Чич
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А главное он чувствуют доверие болельщиков!
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oka79410
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Маэстро еще слишком молод, чтобы заканчивать. Тони всегда будет обожаем болельщиками "Реала" и не только
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