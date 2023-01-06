Кроос склоняется к еще одному сезону в «Реале». Он видит доверие Анчелотти

, скорее всего, продлит контракт с «Реалом».

33-летний хавбек не хочет доигрывать в клубе, получая мало игрового времени. Сообщалось, что он либо продлит контракт с « », либо завершит карьеру.

По информации Cadena SER, Кроос склоняется к тому, чтобы провести еще один сезон в мадридской команде.

У Тони были опасения в связи с тем, что в нынешнем сезоне его игровое время сократится. Однако он видит, что по-прежнему важен для главного тренера , итальянец доверяет ему.

В этом сезоне Кроос провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.

Месси, Бензема, Модрич, Де Хеа, Канте – у кого еще из суперзвезд летом закончатся контракты?