Кроос склоняется к еще одному сезону в «Реале». Он видит доверие Анчелотти
Тони Кроос, скорее всего, продлит контракт с «Реалом».
33-летний хавбек не хочет доигрывать в клубе, получая мало игрового времени. Сообщалось, что он либо продлит контракт с «Реалом», либо завершит карьеру.
По информации Cadena SER, Кроос склоняется к тому, чтобы провести еще один сезон в мадридской команде.
У Тони были опасения в связи с тем, что в нынешнем сезоне его игровое время сократится. Однако он видит, что по-прежнему важен для главного тренера Карло Анчелотти, итальянец доверяет ему.
В этом сезоне Кроос провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.
Месси, Бензема, Модрич, Де Хеа, Канте – у кого еще из суперзвезд летом закончатся контракты?
Его игра - чистый хай-класс, а учитывая его отношение к делу и рабочую этику, какой вообще тренер может подумать "Так, ну Тони Кроосу я буду давать времени поменьше"?
Ещё один сезон с Кроосом и Модричем - это предел мечтаний мадридистов, передадут свой опыт Тчуамени, Камавинге, Вальверде , и, возможно , Беллингему
Уйду легендами, мягко, в хороших отношениях с клубом и при этом с подготовленной , мощной , молодой полузащитой